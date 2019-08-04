به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی نظرپور با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه "مدیریت سبز" و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
به گفته وی، به دلیل اهمیت مدیریت مصرف آب و حاملهای انرژی و لزوم توجه به قانون اصلاح الگوی مصرف، در نمایشگاه امسال سعی بر این خواهد بود میزان صرفهجوییها به صورت کمی ارائه و تعدادی از پروژههای برتر و شاخص اجرا شده در دانشگاهها در حوزههای مختلف مدیریت سبز در قالب عکس، ماکت و بنر در غرفههای مربوطه به نمایش گذاشته شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: این نمایشگاه به منظور نمایش دستاوردهای مدیریت سبز در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری، تبادل تجربیات دانشگاههای مختلف در زمینه اقدامات اجرایی مدیریت سبز، یادآوری اهمیت توجه به پروژههای مدیریت سبز و نشان دادن ضرورت افزایش سرمایهگذاری در این زمینه برپا میگردد.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به اقدامات ارزنده دانشگاهها در اجرای طرحها و پروژههای متعدد مدیریت سبز که متناسب با مشکلات و معضلات زیست محیطی کشور از جمله آلودگی هوا، فرسایش خاک، مصرف بالای سوختهای فسیلی، کاهش منابع آب، پسماند و غیره میباشد، این تجربیات در سایر بخشها و ارگانهای دولتی و غیردولتی با بهکارگیری صحیح اصول مدیریت سبز مورد استفاده قرار گیرد تا تمامی ارکان جامعه از مزایای ناشی از اجرای پروژههای مدیریت سبز بهرهمند شده و مدیریت سبز توسط ستاد وزارت علوم و با همکاری دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری به نهضت فراگیر تبدیل شود. بدیهی است حمایت سایر ارگانهای ذیریط در پیشبرد این امر مهم اثر بخشتر خواهد بود.
نظرپور تصریح کرد: در وضعیت کنونی که کشور با تحریمهای ظالمانه از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی مواجه است، توجه به نتایج مثبت و رو به رشد اقدامات دانشگاهها در زمینه مدیریت سبز و ظهور و بروز پتانسیلهای جدید در بخشهای مختلف آموزشعالی از جمله ایدهها، طرحها و تجربیات افراد صاحبنظر، متخصص و با انگیزه و بهرهگیری از پتانسیل عظیم شرکتهای دانشبنیان فعال در کلیه شاخصهای مدیریت سبز، زمینه اتکاء به ظرفیتهای داخل را افزایش و شرایط برونرفت از شرایط تحریم و رفع مشکلات محیط زیستی را بیشازپیش فراهم مینماید.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: تمامی دانشگاهها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و همچنین علاقهمندان این حوزه میتوانند در روزهای ۲۰ تا ۲۳ مهرماه از ساعات ۹ صبح الی ۱۷ عصر از نمایشگاه مذکور و دستاوردهای دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، بازدید کنند.
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