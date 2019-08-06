استان بوشهر باید آلبوم توسعه و پیشرفت پایدار کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرستان دشتی اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که برخی از این ظرفیت‌ها بی استفاده مانده است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر برخی از ظرفیت‌های استان بوشهر نمایان شده است، تصریح کرد: استان بوشهر به ویژه منطقه دشتی یک گنج غیر مکشوف است اما تا به آن جایگاه واقعی برسیم فاصله داریم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر باید آلبوم توسعه و پیشرفت پایدار، جامع، دینی و انقلابی ایران باشد چون ما همه چیز در استان داریم و چیزی کم نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دشتی افزود: شهرستان دشتی نقطه‌ای است که بزرگان، علما و حتی بسیاری از دانشمندان استان ما در آنجا زیست داشته اند و بخش عظیمی از شکوه استان بوشهر مدیون این منطقه است.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: بخش زیادی از محیط زیست و فضای حفاظت شده استان بوشهر در منطقه دشتی است و باید با وسواس، دقت و دانش بنیانی در زمینه محیط زیست تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه باید حفاظت ویژه‌ای از محیط زیست استان شود، اضافه کرد: در استان بوشهر با وجود صنایع آلاینده مثل نفت، گاز و پتروشیمی و عوامل مخرب محیط زیست جهانی مثل گازهای گلخانه‌ای، ما نیاز داریم که یک محیط زیست مقاوم داشته باشیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به دغدغه اخیر مردم خورموج مبنی بر عملیات اکتشاف و ایجاد راه دسترسی به معدن در تنگه بیرمی دشتی که باعث تخریب محیط زیست این منطقه می شود، افزود: تا ممکن است نباید به فضای محیط زیست اولیه دست برده شود چون آن محیط زیست اولیه با موازین الهی منطبق است.

وی ادامه داد: محیط زیست الهی را گذشته از اینکه باید حفظ کنیم لازم است با ایجاد خط مقاومت و یک سری عوامل جبران کننده، از تأثیر آلاینده ها و گسترش آنها نیز جلوگیری کنیم. حفظ محیط زیست یک اصل مسلم است و باید گسترش یابد.