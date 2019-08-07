به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، گفت: دهه اول این ماه بسیار شریف است و ما روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر را در پیش داریم و از خداوند توفیق می طلبیم؛ در این ماه می بینیم ذکر شریف لا اله الا الله زیاد وارد است. از خداوند می خواهیم توفیقی بدهد تا این ماه را درک کنیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: آقای اسماعیلی در هر کجایی که بودند، توفیقاتی داشتند، در مسولیت جدید هم ان شالله توفیق خواهند داشت.

وی ادامه داد: ریاست کل جدید دادگستری تهران هم از سابقه بسیار خوب قضایی برخوردار هستند و در دادگستری گیلان، دادستانی کل کشور و مناصب دیگر پست داشتند. امیدواریم بتوانند با نیت پاک و تجربه ای که دارند منشأ اثر باشند.

وی با اشاره به ترک جلسه از سوی دادستان کل کشور گفت: ایشان باید در جلسه‌ای دیگر حضور می یافتند.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه تهران مختصات خودش را دارد گفت: مدیری که در این استان پست می گیرد، باید این مسئله را در نظر بگیرد.

وی افزود: همکاران اشاره کردند که حجم کار زیاد است. در این چهار دهه مگر همه چیز برای ما فراهم بود؟ با همین دلسوزی که انسان در مسئولان می بیند و با همان روحیه سال ۵۷ کار کنیم با تمام وجود احساس می کنم بر مشکلات فایق می شویم.

معاون اول قوه قضاییه خطاب به مسولان قضایی استان تهران گفت: باید متولی حرمت امام زاده را نگه دارد و این را باید در رابطه با زیرمجموعه خود در نظر بگیرید. علاوه بر حمایت و اعزاز باید به صیانت و سلامت زیر مجموعه خود توجه کنیم.



محسنی اژه ای ادامه داد: اگر فسادی در بخشی هست و ما آن را ریشه نکن نکنیم و آن فساد در خانه ما هم لانه کرده باشد نیاز به درمان دارد چرا که فساد مسری است.

وی افزود: احساسم بر این است اختلاف طبقاتی در حال افزایش است و عده ای در حال تلاش هستند تا ثروت بادآورده ای را برای خود فراهم کنند. یک عده ای در کشور بستری برایشان فراهم شده و با تکثر ثروت بقیه جاها ها را خراب می کنند.



وی افزود: این ثروت بادآورده خدای ناکرده ممکن است در قدرت و انتخابات و در جابه‌جایی مدیران دخالت کند و این ثروت ممکن است زمینه های لغزش را فراهم کند.



معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت ها گفت: اداری و دوستانه می گفتم که درآمد ما در کشور مشخص است بخشی از آن مربوط به نفت و بخشی به مالیات و واگذاری های خصوصی و غیره است. به بخش نظارتی گفتم در این چند سرچشمه متمرکز بشوید.

محسنی اژه ای ادامه داد: بر روی دو چیز به تفاهم رسیدیم که یکی از آنها این بود که منشأ پولدار شدن بی حساب و کتاب شدن برخی ها به مسئله زمین و برخی به شرکت های لیزینگی و تعاونی ها برمی گردد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه با تعاونی ها شاهدیم که بیش از یک میلیون جمعیت سپرده گذار پولی را تهیه کرده و این مسئله باعث سرریز شدن مشکلات این تعداد به قوه قضاییه می شود.



معاون اول قوه قضاییه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان تهران گفت: از آقای اسماعیلی می خواهم آماری در رابطه با برگرداندن اراضی ملی به بیت المال ارایه دهند.

وی ادامه داد: یکی از مسایلی که به مردم ضربه می زند، موضوع فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی به کجا می رود، آیا به تولید می رود؟ برای برخی افراد خاص میرود که همین فساد را ایجاد می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: احساس خطر می کنم از این ثروت بادآورده ای که عده ای انجام می دهند. با این نوسانات بازار و ارز در مدت کمتر از یک سال بروید و ببینید چه کسانی با ثبت سفارش متقلبانه و ریختن ارز ما به بازار باعث شدند قوه قضاییه و ناجا به کف خیابان برود و آن دلال را بازداشت و محکوم کنیم. اما مسببان این قضیه چه کسانی بودند؟ چه کسی نظارت نکرد؟ چه کسی آن همه ارز را به بازار ریخت تا دلال ها آن طور کنند. اینها آن چیزهایی است که اگر امروز به آنها نرسیم فردا دیر است.