به گزارش خبرنگار مهر، شهریار وقفی پور دبیر بخش داستان ترجمه و نظریه انتشارات سیب سرخ با اشاره به اینکه این موسسه بخشی از تمرکزش را بر روی ترجمه و انتشار رمان و داستان‌های خارجی و ترجمه و تالیف کتاب های نظری گذاشته است، عنوان کرد: در بخش ترجمه داستان، بخشی از تلاش من این است که به سراغ ترجمه و انتشارکتاب هایی که در ادبیات جهان دارای اهمیت هستند و در بازار نشرایران مغفول مانده اند برویم، متاسفانه یکی از بیماری های نشر ما، تمرکز بر روی چند نویسنده خارجی است وهمین موضوع موجب شده که هرگز فرصت و امکان آشنایی با گروهی از نویسندگان جهان، برای مخاطب ایرانی فراهم نشود.

وقفی پور ادامه داد: شناخت مخاطبان ایرانی با ادبیات روسیه تنها معطوف به مقاطعی خاص از ادبیات روسیه می شود و همین امر، این شبهه را برای مخاطب فارسی زبان بوجود آورده است که ادبیات داستانی روسیه از یک دوره ای به بعد، تاریخش به سر آمده و دیگر نویسنده و رمان مهمی در زبان روسی زاده نشده است، اما چنین نیست. قصد ما در سیب سرخ این است براساس توان نشر و بازار کتاب ایران، بخشی از این آثار را ترجمه و به مخاطب فارسی زبان معرفی کنیم.

دبیر بخش ترجمه داستان انتشارات سیب ادامه داد: از جمله نویسندگانی که آثارشان توسط مترجمان همکار این انتشارات در حال ترجمه است میتوان به «ولادیمیر سوروکین» که یکی از نویسنده پست مدرن، مطرح‌ محبوب‌ روس زبان است، اشاره کرد.

او ادامه داد: در بخش داستان ترجمه بخشی از تمرکزمان را بر روی ترجمه داستان و رمان‌های علمی و تخیلی گذاشته و در این بخش بزودی کتاب «پیک نیک کنار جاده» اثر «برادران ستروگاتسکی»منتشر خواهد شد. آرکادی و بوریس استروگاتسکی دو برادر هستند که جزو نویسندگان مشهور سبک علمی-تخیلی و مشهورترین نویسندگان روس این سبک شمرده می‌شدند ومشهورترین اثر آنها پیک‌نیک کنار جاده است که در سال 1977 منتشر شده است. در بخش داستان علمی و تخیلی در حال حاضر سه عنوان کتاب در دست ترجمه است.

به گفته وقفی پور، تعداد مترجمان ایرانی که مسلط به زبان روسی هستند بسیار انگشت شمار است و مترجمان انگلیس زبان برخلاف مترجمان فرانسه زبان، به خوبی توانسته اند از پس ترجمه ادبیات داستانی روسیه بر بیایند و از این رو مبنای کتاب هایی که از ادبیات روسیه توسط انتشارات سیب سرخ منتشر می شوند، از زبان دوم و زبان انگلیسی است.

وقفی پور افزود: همچنین کتاب «جزیره دکتر مورو» نوشته «هربرت جورج ولز» روزنامه‌نگار، جامعه‌شناس، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ سوسیالیست انگلیسی و خالق رمان‌های علمی تخیلی توسط مترجمان همکار نشر ترجمه شده است. هربرت جورج ولز در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم زندگی می کرده واز آثار علمی-تخیلی او می‌توان به «ماشین زمان» و«انسان شبیه خدایان» و «جنگ دنیاها» اشاره کرد.

او ادامه داد: «جزیره دکتر مورو» داستان زندگی مردی به نام ادوارد پرندیک را بازگو می‌کند. مردی که از یک کشتی غرق شده توسط یک قایق نجات یافته و خود را در جزیره خانگی دکتر مورو می‌یابد. کسی که از زنده شکافی جانوران موجوداتی نیمه‌انسان و نیمه‌حیوان می‌آفریند. کتاب به موضوعاتی فلسفی از قبیل: درد، ستم، مسؤولیت اخلاقی، هویت انسان و تقابل انسان با طبیعت می‌پردازد. جزیره دکتر مورو یکی از نمونه‌های اولیه رمان‌های علمی تخیلی است و از بهترین آثار هربرت جورج ولز به شمار می رود که اتفاقا اقتباس های متعددی از این کتاب شده است.

او افزود: همچنین بزودی کتاب قصه ها نوشته ولادیمیر تاباکوف با ترجمه نیما ملک محمدی، از سوی انتشارات سیب سرخ منتشر خواهد شد.

وقفی پور همچنین درباره بخش نظریه انتشارات سیب سرخ گفت: در این بخش نیز قصد داریم که مجموعه ای از کتاب های مهم از جمله تعدادی از آثار فروید، لاکان و نظریههای مهم روانشناختی و روان کاوی را منتشر کنیم.