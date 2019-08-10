دومین همایش بین المللی موکب داران اربعین حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اربعین آستان قدس رضوی با هدف هم افزایی و انتقال تجربیات موکب داران و فعالان اربعین حسینی دومین همایش بین المللی فعالان اربعین را در روزهای ٢٤و ٢٥مرداد در تالار قدس مشهد مقدس برگزار می کند.

تقویت اخوت و برادری بین خادمین سیدالشهدا، انتقال و تبادل تجربه سال ها خدمت به زائران اربعین حسینی، نمایش وحدت و همدلی بین شیعه و اهل سنت از مهمترین اهداف برگزار کنندگان این رویداد بزرگ مذهبی است.

در این همایش موکب دارانی از ایران و کشورهای عراق، پاکستان، بحرین، لبنان، یمن، افغانستان و بلژیک در این همایش شرکت می کنند.

باتوجه به اینکه موکب داران ایرانی در سال‌های گذشته تجربیات خوبی در زمینه خدمت به زائران اربعین حسینی کسب کرده اند، تلاش شده است که شش کارگاه تخصصی که در حاشیه این همایش برپا می شود، زمینه ساز تبادل تجربیات و بهبود این خدمات باشد.

بار اصلی خدمت رسانی به زائران اباعبدلله بر عهده موکب داران عراقی است و به همین دلیل موکب داران و عشیره داران بزرگ عراقی در این همایش بین المللی شرکت کرده اند.

اما با توجه به حضور فعال موکب داران ایرانی در مرزها و داخل عراق، ضرورت هماهنگی بیشتر و انتقال تجربه بیش از پیش احساس می شود.



بر اساس این گزارش، مقامات سیاسی، معنوی و مذهبی دو کشور ایران و عراق از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، آیت الله مروی تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله میری باقری، حجة الاسلام پناهیان، سعد جواد قندیل سفیر عراق، شیخ مازن سخنران معنوی و چهره سرشناس عراقی و حجت‌الاسلام سیدهاشم الحیدری معاون فرهنگی حشدالشعبی عراق و فعال جبهه مقاومت و ... در این همایش حضور دارند و به سخنرانی می پردازند.

ستاد اربعین آستان قدس رضوی برگزار کننده این همایش است که ماموریت اجرایی را به بنیاد کرامت امام رضا (ع) واگذار کرده است.