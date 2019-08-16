به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین می تواند تبدیل به پاشنه آشیلی شود که اقتصاد جهانی را با بحران جدی مواجه کند، حال آنکه رکورد بدهی های آمریکا ناشی از تسهیلات مسکن به نظر نمی رسد بتواند آسیب جدی به اقتصاد جهانی بزند.

پیش از این بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بود که بدهی های تسهیلات مسکن آمریکا به رکورد جدیدی رسیده و از سطح بدهی های سال ۲۰۰۸ که منجر به بحران جهانی اقتصاد در آن زمان شد، گذشته است.

در آن زمان بدهی های تسهیلات مسکن عامل اصلی بحران جهانی اقتصاد شدند، ولی به گفته کارشناسان، طی این ۱۱ سال گذشته شرایط تغییر زیادی کرده و با بالا رفتن استانداردهای اعطای تسهیلات مسکن و بازبینی و کنترل در راستای بازپرداخت این وام ها، ریسک وقوع بحران بر این اساس را از بین برده است.

به گفته کارشناسان، سیاست خصمانه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا و پافشاری وی در جنگ های تجاری با چین باعث نگرانی بیشتر در مورد ثبات مالی در جهان می شود. مناقشه تجاری بین ایالات متحده و چین، در اوایل ماه آگوست رو به وخامت گذاشت، هنگامی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از قصد این کشور برای اعمال ۱۰ درصد عوارض بر روی کالاهای وارداتی از چین به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار در سال خبر داد.