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۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۵

مجله مهر گزارش می‌دهد:

روزانه ۱۰۰۰ فرزندکشی در کشور رخ می‌دهد

روزانه ۱۰۰۰ فرزندکشی در کشور رخ می‌دهد

سالانه چند میلیون کودک قبل از تولدشان به کام مرگ کشیده می‌شوند. سقط جنین اگرچه امری خلاف عرف محسوب می‌شود؛اما این روزها رواج زیادی در جوامع شرقی یافته است.

مجله مهر:عارف چراغی-آمارها در سال ۲۰۱۰ می‌گویند روزانه بیش از ۹۱۰ هزار بارداری در جهان اتفاق می افتد. یک چهارم این آمار بارداری‌های ناخواسته است که ۱۵۰ هزار مورد آن به سقط جنین منجر می‌شود و  ۵۰۰مورد آن مرگ مادر را در پی دارد. به عبارتی سالانه ۸۰ میلیون زن  در جهان دچار بارداری ناخواسته می شوند که ۴۵ میلیون نفر از آنها به سقط جنین دست می‌زنند. خیلی‌ها این مشکلات را ناشی از مسائل اقتصادی و فقر ‌می‌دانند و عده‌ای معتقدند توسعه روابط آزاد طی ۱۰ سال اخیر به بیشتر شدن این پدیده دامن زده است.

سقط جنین در دنیا و در ایران دلایلی متعددی می تواند داشته باشد. معلولیت جنین، بارداری پیش از ازدواج و حتی در عجیب‌ترین نوع خود یعنی راضی نبودن از جنسیت نوزاد؛ از جمله این عوامل هستند.  


حالا چند روزی است که رییس انجمن جنین شناسی ایران آماری شوک آور از این پدیده را اعلام کرده است.آماری که می‌گوید طبق آن سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط در کشور انجام می‌شود.این  در حالی است  که این پدیده در کشور ما به دلیل مسائل شرعی و عرفی حرام و خلاف قانون است.

دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی می‌گوید روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ۱۰ مورد این تعداد قانونی است.

با بررسی قوانین سقط جنین می‌توان فهمید در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی منعی  برای انجام این عمل نیست؛چیزی که عمدتا امکان آن به صورت قانونی در قاره آسیا  وجود ندارد. در واقع از آنجا که ۴۲ کشور از ۴١ کشور در قاره کهن مسلمان نشین هستند. قوانین اسلامی توانسته در کشورهای مسلمان نشین این منطقه به حل مسائل مورد اختلافی چون سقط جنین کمک زیادی کند.

سقط جنین از جمله مسایل فراگیر در جوامع بشری است که نه تنها نیازمند بررسی های همه جانبه از لحاظ پزشکی و بهداشتی است، بلکه دارای علت های بی‌شماری است که در حیطه های مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است.

کد مطلب 4693801

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    نظرات

    • DE ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      0 0
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      داداش در امریکا هم قانونی نیست
    • کورش IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      2 1
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      بای ذنب قتلت..
    • افسون IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      3 0
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      پوشاک صدتومانی وشیرخشک کمیاب وسوتغذیه واقتصادنابسامان علت اصلی میباشد
    • حمیدحاجی زاده IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      4 0
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      سلام امروزخطیب نمازجمعه اعلام کردن که دولت برای ارزش پول ملی قدم برداردخوبه ولی تازمانی که بودجه کشوربادلارحساب میشه فایده نداره
    • حمیدحاجی زاده IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      1 0
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      برای بالابردن ارزش پول ملی بایددلارروکانال سه هزارتومان بیادودولت برواردات وصادرات نظارت مداوم داشته باشه وچراچطورکشورهای دیگه برارزکنترل دارند
    • عباس NL ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      علت سقط های غیر قانونی در ایران ، قوانین پیچیده پزشکی قانونی یرای صدور مجوز است و همچنین شبکه مافیای پزشکان متخصص زنان که ، مردم را به مراکز غیر قانونی سقط جنین بکشانند و مبالغ بالای 15 میلیون بگیرن
    • Ali US ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      3 1
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      شما پول بزرگ کردن این بهچا را بده بعدن برو نق بزن.
    • خلیل NL ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      0 0
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      شما تحقیق کنید ببینید چرا از هزار نفر ، 990 نفر سقط جنین غیر قانونی انجام می دهند ؟در صورتی ازدواج قانونی داشته اند جنین ناهنجاری دارد و یا رشد کافی ندارد اما پزشکی قانونی مجوز سقط صادر نمی کند .!!!!
    • عبدالله NL ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      2 0
      پاسخ
      چرا پزشکی قانونی د ر هر هزار نفر ،برای 10نفر مجوز سقط درمانی صادر می کند ؟ دلیلش واضح است در پزشکی قانونی ، باندی از گروه پزشکان وجود دارند که یک بازار سیاه زیر زمینی برای سقط جنین ایجاد کرده اند .
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      واقعا از مهر توقع نداشتم اینجوری مخاطب جذب کنه یهو کنار مانیتورت یه خبر زرد بیاد با تصویر وحشتناک که خودش آدم رو زده میکنه از ورود به اون سایت و خوندن خبر شاید اگر مطب واقعی را میذاشتید خیلی بهتر بود
    • ندا IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام، اگه گفته میشه ۱۰۰۰ مورد غیرقانونیه پس چطور داره گزارش میشه؟!، اگه در جاهای پنهان اینکار انجام میشه که اگه قانون وارد بشه، باهاش برخورد میشه چطور متوجه اش میشن اما برخوردی صورت نمی گیره؟!،
    • abed IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
      0 0
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      هزار مورد برای کشورمان کم نیست باید دنبال موضوع را گرفت راهکار مناسب پیدا کرد
    • مهرداد IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام بخاطر اینکه از نظریات دیگران نمی توانم استفاده کنم در این خصوص بی انگیزه هستم . ممنون

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