مجله مهر:عارف چراغی-آمارها در سال ۲۰۱۰ می‌گویند روزانه بیش از ۹۱۰ هزار بارداری در جهان اتفاق می افتد. یک چهارم این آمار بارداری‌های ناخواسته است که ۱۵۰ هزار مورد آن به سقط جنین منجر می‌شود و ۵۰۰مورد آن مرگ مادر را در پی دارد. به عبارتی سالانه ۸۰ میلیون زن در جهان دچار بارداری ناخواسته می شوند که ۴۵ میلیون نفر از آنها به سقط جنین دست می‌زنند. خیلی‌ها این مشکلات را ناشی از مسائل اقتصادی و فقر ‌می‌دانند و عده‌ای معتقدند توسعه روابط آزاد طی ۱۰ سال اخیر به بیشتر شدن این پدیده دامن زده است.

سقط جنین در دنیا و در ایران دلایلی متعددی می تواند داشته باشد. معلولیت جنین، بارداری پیش از ازدواج و حتی در عجیب‌ترین نوع خود یعنی راضی نبودن از جنسیت نوزاد؛ از جمله این عوامل هستند.



حالا چند روزی است که رییس انجمن جنین شناسی ایران آماری شوک آور از این پدیده را اعلام کرده است.آماری که می‌گوید طبق آن سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط در کشور انجام می‌شود.این در حالی است که این پدیده در کشور ما به دلیل مسائل شرعی و عرفی حرام و خلاف قانون است.

دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی می‌گوید روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ۱۰ مورد این تعداد قانونی است.

با بررسی قوانین سقط جنین می‌توان فهمید در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی منعی برای انجام این عمل نیست؛چیزی که عمدتا امکان آن به صورت قانونی در قاره آسیا وجود ندارد. در واقع از آنجا که ۴۲ کشور از ۴١ کشور در قاره کهن مسلمان نشین هستند. قوانین اسلامی توانسته در کشورهای مسلمان نشین این منطقه به حل مسائل مورد اختلافی چون سقط جنین کمک زیادی کند.

سقط جنین از جمله مسایل فراگیر در جوامع بشری است که نه تنها نیازمند بررسی های همه جانبه از لحاظ پزشکی و بهداشتی است، بلکه دارای علت های بی‌شماری است که در حیطه های مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است.