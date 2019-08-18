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۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۷

پخش تفسیر سوره جن توسط آیت الله جوادی آملی از رادیو معارف

پخش تفسیر سوره جن توسط آیت الله جوادی آملی از رادیو معارف

تفسیر سوره مبارکه جن از سلسله دروس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه «برکرانه نور» رادیو معارف پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۲۶ مرداد و در برنامه «برکرانه نور» رادیو معارف تفسیر سوره مبارکه جن از سلسله دروس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی پخش شد.

وی در تفسیر این سوره مبارکه ضمن بیان شأن نزول این سوره، چگونگی ایمان جنیان به رسول اکرم (ص) و قرآن را با توجه به سوره مبارک جن بازگو می‌کند.

همچنین نوع ارتباط انسان و فرشته با جن و منظور از آسمان؛ محل تردد شیاطین و جنیان از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به سمع شنوندگان می‌رسد.

این برنامه هر روز ساعت ۶ و تکرار آن همان شب ساعت ۲۱:۲۰ از رادیو معارف پخش می‌شود.

کد مطلب 4695225

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