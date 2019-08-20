تصادف در محور مهران به دهلران یک کشته برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید در محور مهران به دهلران و در محدوده هاویان، به علت بی احتیاطی و عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی از جاده خارج و راننده آن کشته شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه علت اصلی تصادفات در سال جاری سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه در محورهای برون شهری استان بوده است، نیاز است که رانندگان در روز عید غدیرخم که حجم تردد وسایل نقلیه به علت بازدید از مناطق زیارتی و تفریحی بالا است، با رعایت سرعت مطمئنه و بر اساس تابلوهای نصب شده در سطح محورهای برون شهری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان گفت: با استقرار ۵ خودروی کنترل نامحسوس ، مجهز به سیستم کنترلی هوشمند ونصب دوربین برروی البسه افسران پلیس تمامی تخلفات رانندگان به صورت آنلاین ثبت وضبط می شود.