کتاب مولودنامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مولود نامه امیر المؤمنین علی (ع) منسوب به ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی و ترجمه محمد تقی موسوی با موضوع آفرینش پیامبر (ص) و امام علی (ع) قبل از خلقت حضرت آدم (ع) شروع می شود و سپس به داستان ولادت امام علی (ع) تا هجرت ایشان از مکه به مدینه و ازدواج ایشان با حضرت فاطمه الزهرا (س) می پردازد.

مترجم در ترجمه خود از نثری مسجع، دلنشین و جذاب بهره برده است.

این کتاب در ۲۹۶ صفحه، با مقدمه ای از آیت الله صفایی بوشهری، توسط انتشارات کلام ماندگار و در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است.

یکی از پدیده های هنر اسلامی در استان ولایتمدار بوشهر، مراسم پرمعنویت «مولودی خوانی» است که از دیرباز در تاریخ این استان فرهنگی و حماسی، جایگاه ویژه ای داشته است. «مولود نامه» متن محتوایی مراسم مولودی خوانی است که ساختار اجرای آن بیشتر در قالب شعر می باشد.

«مولود نامه» ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی یکی از متون مورد توجه تاریخ دانان و اهل مدح و منبر است. این کتاب با قلم محمد تقی موسوی ترجمه شده است که با تصحیح و تعلیق حسین مهتدی و با همت حوزه هنری استان بوشهر چاپ شده است.