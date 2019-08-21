برقراری ۵۰۶ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۱۹ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۱۲ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۵۰۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۹ مورد منجر به عملیات شده، ۹ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۷ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۱۱ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در شهرک اندیشه، حریق مغازه در بلوار بعثت، حریق باغ در خاکو، ۲ مورد حریق ضایعات در بلوار بهشت، واژگونی و نشت سوخت خودرو در شهرک فرهنگیان و ۶ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در شهرک مدرس ۲ مورد، میرزاده عشقی، جاده رباط، جاده ملایر و روستای کنجینه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک الوند، نجات افراد محبوس شده در خودرو در دیزج، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی و خیابان شریعتی، نجات حیوانات در شهرک بهشتی، مهار حیوانات در دیزج و رفع آبگرفتگی در جاده فقیره توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان یادآور شد: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.