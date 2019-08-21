جلسه شورای فرهنگ عمومی در اولین فرصت برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در دیدار عبدالهادی فقهیزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و محمدحسین اسماعیلی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد باید از نگاههای جناحی پرهیز کند چرا که موفقیت در حوزه فرهنگی نیازمند تفکر فراجناحی است.
وی تصریح کرد: ما با انبیا، قرآن و اهل بیت (ع) به مقصد میرسیم و این مسیر با نگاههای جناحی همخوانی ندارد. بیاحترامی به جناحها و جریانهای سیاسی نمیکنیم؛ اما ما باید نگاه فراجناحی و حتی فراملی داشته باشیم تا آرمانهای نظام اسلامی تحقق یابد.
امام جمعه قزوین با اشاره به سوابق اداره فرهنگ و ارشاد قزوین در چند دوره گذشته یادآور شد: عملکرد ارشاد در چند دوره گذشته مطلوب نبوده و لازم است مدیرکل جدید با بازنگری، جان تازهای به فعالیتهای فرهنگ و ارشاد بدهد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین قزوین را استانی مؤمنپرور معرفی کرد و افزود: شهیدان رجایی، بابایی، لشگری، سید آزادگان ابوترابی، علامه رفیعی و آیتالله باریکبین بخشی از بزرگان این استان هستند و رهبری نیز نگاه ویژهای به علمای این خطه داشتهاند.
وی اضافه کرد: وجود شخصیتهای بزرگ علمی، فرهنگی و دینی نشان میدهد که استان قزوین دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است و فرهنگ و ارشاد این استانِ فرهیخته نیز باید با سرمایههای فرهنگی و معنوی آن هماهنگی داشته باشد.
امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت جلسات شورای فرهنگ عمومی با جدیت برگزار شود چرا که معطل ماندن جلسات شورای فرهنگ عمومی، به استان آسیب وارد میکند.
آیتالله عابدینی در پایان خاطرنشان کرد: با همه وجود برای اعتلای فرهنگ و نشر معارف دینی و قرآنی تلاش کنید و پاسدار خون شهدا و مجری منویات امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باشید، ما نیز با جدیت پای کار هستیم و از هیچ تلاشی برای اعتلای فرهنگ فروگذار نخواهیم بود.
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