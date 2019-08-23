«سَگالوفسکی» به تماشاخانه مشایخی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه، تماشاخانه مشایخی این شب‌ها ساعت ۲۲:۱۵ و به مدت ۶۰ دقیقه میزبان نمایش «سَگالوفسکی» به نویسندگی حامد اسلامی و طراحی و کارگردانی مهدی کریمی است.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا مقصود اژدردوست، پویا تاورد، یونس حضرتی، نوید حیدری، رضا ریاضی، فاطمه سنجری، ستایش مطیع، دنیز منفرد و حسین شعرباف هستند و الست فیلم تهیه‌کنندگی نمایش را بر عهده دارد.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: سالومه علیپور، دستیار دوم کارگردان: نوید حیدری، طراح نور، صدا و موسیقی: ابراهیم تیمورزاده، طراح صحنه: فرشته پیش بهار، طراح لباس: مهدی کریمی، تبلیغات و رسانه: حسین شعرباف، طراح گریم: سالومه علیپور، گرافیست: نجمه شعرباف، عکاس: مژگان شرفی، امور مجوز: امید خاکدان، مدیر تهیه و تولید: سمیع والی.

«سَگالوفسکی» از ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.