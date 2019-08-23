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۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲

«سَگالوفسکی» به تماشاخانه مشایخی رفت

«سَگالوفسکی» به تماشاخانه مشایخی رفت

تماشاخانه مشایخی از ۲۸ مردادماه میزبان نمایش «سَگالوفسکی» شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه، تماشاخانه مشایخی این شب‌ها ساعت ۲۲:۱۵ و به مدت ۶۰ دقیقه میزبان نمایش «سَگالوفسکی» به نویسندگی حامد اسلامی و طراحی و کارگردانی مهدی کریمی است.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا مقصود اژدردوست، پویا تاورد، یونس حضرتی، نوید حیدری، رضا ریاضی، فاطمه سنجری، ستایش مطیع، دنیز منفرد و حسین شعرباف هستند و الست فیلم تهیه‌کنندگی نمایش را بر عهده دارد.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: سالومه علیپور، دستیار دوم کارگردان: نوید حیدری، طراح نور، صدا و موسیقی: ابراهیم تیمورزاده، طراح صحنه: فرشته پیش بهار، طراح لباس: مهدی کریمی، تبلیغات و رسانه: حسین شعرباف، طراح گریم: سالومه علیپور، گرافیست: نجمه شعرباف، عکاس: مژگان شرفی، امور مجوز: امید خاکدان، مدیر تهیه و تولید: سمیع والی.

«سَگالوفسکی» از ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 4699483
آروین موذن زاده

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