به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و نهمین شماره هفته‌نامه «حیات طیبه» روز جمعه اول شهریور ماه ۹۸ منتشر شد. این شماره با مطالبی چون «تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند»، «حضور موفق سازمان اقتصادی کوثر در بورس، نوید بخش شفافیت و رونق تولید است»، «خلیل در آتش»، «آرزوها و اندیشه‌های یک پزشک ایثارگر»، «شهدای نامدار شهریور از مهدی عراقی تا ناصر کاظمی»، «بسیاری از حقایق دوران اسارت ناگشوده مانده»، «دو شهید تاریخ ساز دولت»، «روزی برای تکریم آموزگاران ایثار و فداکاری»، «تعهد، پاسخگویی و شفافیت از اصول محوری عملکرد بنیاد است»، «فراخوان نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار منتشر شد»، «مدیرکل بنیاد تهران بر کمک به رفع مشکل مسکن ایثارگران تأکید کرد»، «انعقاد تفاهم‌نامه اهدای آثار و اسناد آزادگان به بنیاد»، «مدیرکل بنیاد تهران بر کمک به رفع مشکل مسکن ایثارگران تأکید کرد»، «برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان آذربایجان شرقی» و «بازگشت کاروان ویژه حج جانبازان به کشور» منتشر شده است.

یادآور می شود نشریه حیات طیبه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر می شود.

