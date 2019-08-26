استان بوشهر و گردشگری دریایی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ، محمد حسین ماحوزی:
در عرف جهانی گردشگری تاریخی و طبیعت گردی در کنار گردشگری آکادمیک و گردشگری مذهبی و اخیرا گردشگری پزشکی، از انواع شناخته شده گردشگری هستند که طرفداران بسیاری در جهان دارند و دولتها و کشورها سالانه میلیاردها دلار در راستای ارتقا زیرساختها هزینه میکنند تا صدها برابر آنچه هزینه کردهاند سرمایه کسب کنند. شاهد ماجرا در کشورهای همسایه ایران بویژه امارات متحده عربی و ترکیه و ارمنستان است که امروزه به قطبهای گردشگری منطقه تبدیل شده و از شئون متعددی حتی علمی و فرهنگی بهرهمند شدهاند. این کشورها مصداق کشورهای موفق در آسیا هستند، چرا که توانستهاند توجه بسیاری از توریستها و سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. شاید بتوان به این لیست گردشگری هنری و گردشگری فضایی را هم اضافه کرد. اما درباره گردشگری دریایی چه میدانیم؟
گردشگری دریایی امروزه در دنیا طرفداران بسیاری از میان ثروتمندان و علاقهمندان به تفریحات دریایی دارد. حتی کسانی که دریا و ساحل را به جنگل و کوه و کویر و شهر ترجیح میدهند و یا به ترکیبی از آنها با دریا میاندیشند، نیز به این نوع از گردشگری علاقه نشان میدهند. گردشگری دریایی به مجموعهای از برنامهها، اقامتها، مراسم و شادیهایی اطلاق میشود که روی آب و یا زیر آب و یا در کنار آب انجام میگیرد. برگزاری مراسم رسمی روی کشتیها، گذراندن یک یا چند شب روی آب، غواصی و پیاده روی کف دریا، انجام انواع تفریحات دریایی، صید آبزیان مجوزدار به نیت تفریح، مشارکت در پرورش و توسعه گونههای زیستی دریایی و رودخانهای، اقامتهای ساحلی و بازیها و تفریحات ساحلی و غیره مواردی از گردشگری دریایی است. شاید بتوان به این لیست جنگل کاری در ساحل و نجات گونههای در حال انقراض دریایی و مشارکت در توسعه زیست بومهای دریایی را نیز اضافه کرد. گردشگری دریایی امروزه به عنوان یکی از پرسودترین صنعتها در سطح جهان شناخته میشود.
حدود هفتصد کیلومتر ساحل مستعد به همراه جزایر متنوع با گونههای جانوری و زیستی دریایی و همچنین پتانسیلهای تاریخی و فرهنگی به عنوان زوجهای مکمل دریا و از همه مهمتر نیروی انسانی ممتاز، مشتاق و بافرهنگ در تمام طول استان بوشهر و از همه مهمتر سرمایههای آماده در استان و در سطح کشور و حتی خارج از کشور برای هزینه کردن در این حوزه، زمینه مناسبی را برای تعریف و راه اندازی گردشگری دریایی در طول سواحل استان بوشهر و نوار شمالی دریای خلیج فارس فراهم آورده است. زمینههایی که در امتداد زاگرس، ساحل بهشتی بی نظیری را بر زمین حاضر آورده است. وجود منابع بزرگ نفت و گاز از ساحل بندر دیلم تا ساحل بندر عسلویه و پارسیان در کنار کوهها و چشمههای نمکی و همچنین چشمههای آب گرم معدنی آتشفشانی و نخیلات و زمینهای زراعی خرم و پرمحصول و صدها شگفتی دیگر، سواحل این استان را امتیازی ویژه بخشیده است؛ امتیازی که در طول تاریخ به تأسیس شهرهای ساحلی و تمدنهای بزرگی چون لیان و سیراف منجر شده است. شهرهایی که هنوز هم آبروی خلیج فارساند.
سواحل شمالی خلیج فارس با تنوع گوناگون و استعدادهای بسیار زیاد، مستعد کسب عنوان یکی از سایتهای بزرگ جهان در حوزه گردشگری دریایی است. آنچه در اینجا لازم است فراهم کردن عرصه فعالیت بخش خصوصی است تا بهترین و با کیفیتترین امکانات و تجهیزات این نوع از گردشگری را با رعایت استانداردهای زیست محیطی و الگوهای توسعه همه جانبه و پایدار حاضر آورند.
این عرصه بازاری است بکر و رقابت پذیر که میتواند چهره استان بوشهر را در رقابت با رقبای منطقهای دگرگون سازد. آفتاب و آب فراوان در کنار ساحلهای زیبا، هموار و منتظر سرمایه گذاری میتواند توریستهای عاشق دریا و ساحل را به پکیجهای متنوعی دعوت کند و آنها را با نقطه شگفت انگیز دیگری از ایران آشنا سازد. این امر حتی می تواند به منظور رقابت با رقبای منطقهای و ارائه کیفیتی مطلوب و آینده نگر، علاوه بر هدایت سرمایههای داخلی، از سرمایه سرمایه گذاران خارجی نیز بهره ببرد. بوشهر میتواند بدل به منطقهای در خور و نام آشنا برای کشورهای منطقه و جهان شود.
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