به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جمیلیان، در خصوص انحراف فک و اهمیت درمان آن در کودکی، گفت: انحراف فک پایین یک ناهنجاری اسکلتی است که فک پایین به یک سمت انحراف دارد.

وی با عنوان این مطلب که انحراف فک پایین می تواند به صورت مادرزادی و یا اکتسابی باشد، افزود: در این ناهنجاری ناهماهنگی خط وسط دندان ها به صورت مشهودی قابل مشاهده است.

استاد تمام وقت بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در نوع اکتسابی معمولا فک بر اثر شکستن و جوش خوردن نامناسب در کودکی دچار انحراف به یک سمت می شود و یکی دیگر از علل انحراف فک، ضعیف بودن عضلات یک سمت است که در این حالت فک به یک سمت منحرف می شود.

جمیلیان ادامه داد: تداخل دندانی در فک بالا و پایین و همچنین عدم درمان به موقع کراس بایت خلفی نیز می توانند منجر به انحراف فک گردند. در برخی از بیماران به علت ناشناخته مفصل گیجگاهی فکی دریک سمت بیشتررشد می کند و در نتیجه یاعث انحراف فک می گردد که به آن «همی مندیبولار هایپرتروفی» می گویند.

عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا، گفت: چنانچه انحراف فک در سنین کودکی تشخیص داده شود و در همان سنین درمان شود می توان با ارتودنسی آن را درمان کرد، اما در صورتی که درمان در سنین بالاتر به خصوص بعد از بلوغ انجام شود، نیاز به درمان ارتودنسی همراه با جراحی دارد.

وی افزود: بهترین سن برای درمان ناهنجاری‌های فک بین ۸ تا ۱۰ سالگی است، زیرا در این سن استخوان فک نرم‌تر است و می‌شود با این روش بدون جراحی استخوان فک را جا به جا کرد.

متخصصان ایرانی وسیله‌ای اختراع کردند که می‌تواند جایگزین دستگاه‌های حجیم و پردردسری شود که پیش از این برای درمان ناهنجاری‌های فک به کار گرفته می‌شدند.