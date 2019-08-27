خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی امروز دوشنبه حمله گسترده ای با پهپادهای صماد۳ به هدف نظامی مهم در ریاض انجام داد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان پهپادی عملیات گسترده ای با تعدادی پهپاد صماد ۳ به هدف نظامی مهم در ریاض پایتخت عربستان انجام داد.

وی افزود: این عملیات در راستای توسعه دایره اهداف و در واکنش به جنایات متجاوزان و محاصره ملت بزرگ یمن است. سریع مجددا از غیرنظامیان و شرکتها خواست که از مواضع نظامی و حیاتی دور شوند زیرا هدف قرار خواهند گرفت. درهمین حال، یگان پهپادی یمن اخیرا با چندین فروند پهپاد از نوع «قاصف k۲» اهداف حیاتی در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط واقع در عسیر را هدف قرار داد. این درحالی است که نیروهای یمنی طی هفته های اخیر بارها پایگاه ملک خالد عربستان را هدف حملات خود قرار داده اند.

درهمین حال، پیشتر نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی موفق به فرودگاه «ابها» در جنوب غرب عربستان سعودی خبر داده بود. یحیی سریع اعلام کرد که پهپاد «قاصف k۲» یمن فرودگاه «أبها» عربستان را بمباران کرد. این مقام نظامی یمن گفت: پهپادهای «قاصف ۲K» توانسته‌اند به دقت برج مراقبت این فرودگاه را هدف قرار داده و به آن خسارت وارد کنند. وی گفت که این حمله در پاسخ به تداوم جنایت های سعودی علیه مردم یمن و همچنین ادامه محاصره این کشور، انجام شد.

از سوی دیگر، یمنی ها علاوه بر انجام حملات و عملیات های راهبردی علیه مراکز حساس و استراتژیک سعودی در نقاط مختلف از جمله ریاض، اهتمام ویژه ای نیز به ارتقاء قدرت سامانه‌های پدافندی خود دارند تا بدین ترتیب موشک های بیشتری از سوی متجاوزان را رهگیری و ساقط کنند. درست به همین دلیل است که نیروهای مسلح یمن اخیرا موفق شدند از شماری از سامانه های پدافندی ارتقاء یافته رونمایی کرده و موجی از ترس و وحشت را در صفوف متجاوزان حاکم سازند.

در همین ارتباط، یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح یمن در مراسم رونمایی از سامانه پدافندی فاطر۱ و ثاقب۱ اعلام کرد: سامانه های پدافند هوایی یمن معادلات جدیدی را بر متجاوزان تحمیل کرد و آنها را مجبور به به اتخاذ اقدامات ویژه برای انجام حملاتشان کرد و این در حالی بود که قبلا بدون اینکه مقابله ای با آنهاشود دست به حملات هوایی علیه ملت یمن می زدند.

وی تصریح کرد: سامانه فاطر۱ موفق به مقابله با جنگنده های اف ۱۶ و اف۱۵ و میراژ و تایفون شده است. سامانه فاطر۱ دستاوردهای مهمی داشته است. موفقیت های پدافند هوایی شامل نابودی هدف متخاصم، سیطره الکترونیکی بر هدف متخاصم و مجبور کردن هواپیمای دشمن به ترک حریم هوایی یمن است.

این فرمانده ارشد یمنی گفت: سامانه دفاع هوایی دهها هواپیمای شناسایی دشمن را سرنگون کرده است و علاوه بر سامانه دفاع هوایی موفق به سرنگون کردن برخی جنگنده های دشمن شده است. سامانه دفاع هوایی موفق به سرنگونی ۱۷ بالگرد شده است. سامانه دفاع هوایی توان مقابله با انواع جنگنده ها، هواپیماهای شناسایی را داراست. سامانه های دفاع هوایی تا هفتاد درصد بالگردهای آپاچی را از روند خارج کرده است.

واقعیت آن است که سامانه های دفاع هوایی به مثابه تهدیدی واقعی برای همه اهداف هوایی دشمن محسوب می شود و این را مراحل سابق ثابت کرده است. سامانه های پدافند هوایی در اوایل سال جاری، اجازه نزدیک شدن هواپیماهای دشمن به صنعا را نداد و این برای چند ماه ادامه یافت. این سامانه ها همچنین بسیاری از عملیات هوایی دشمن را ناکام گذاشت و عملیات هلی برن در استان حجه را ناکام گذاشت.

از سوی دیگر، قدرت نظامی ارتش یمن در مقابله با متجاوزان تنها در هدف قرار دادن اهداف متجاوز سعودی و اماراتی خلاصه نمی شود، چراکه آن ها اخیرا نیز دستاورد دیگری را به دست آورده اند. پس از عملیات های موفق پهپادی علیه مراکز نظامی و تاسیسات نفتی در عمق خاک عربستان به ویژه هدف قرار دادن میدان نفتی و پالایشگاه الشیبه در جنوب شرق عربستان و در نزدیکی مرز امارات؛ یمنی ها اینبار ضربه مهلکی به آمریکا وارد کردند و آن هدف قرار دادن یک پهپاد پیشرفته آمریکایی بر فراز ذمار بود.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: «موشکی که این پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد در داخل یمن تولید شده است. ما متجاوزان را مجبور خواهیم کرد که هنگام ورود به حریم هوایی یمن هزاران بار این تصمیم خطرناک را بازبینی کنند. آسمان ما دیگر مثل سابق برای متجاوزان امن نخواهد بود».

عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب در تحلیلی در این باره نوشته است: «غافلگیری‌های شوک آوری که البته برای آمریکا و متحد سعودی آن و سایر متحدانش در خلیج فارس خوشحال کننده نیست، یکی پس از دیگری رخ می‌دهد. اکنون دولت آمریکا به موفقیت سامانه دفاع هوایی وابسته به ارتش یمن در سرنگون کردن پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ اذعان کرد؛ پهپادی که با یک فروند موشک پیشرفته در آسمان استان ذمار در جنوب شرقی صنعا سرنگون شد.

از سوی دیگر، اسماعیل المحاقری گزارشگر این شبکه گزارش داد: همان طور که عبدالملک بدرالدین الحوثی تأکید کرد پس از معادله های پهپادها و موشک های بالستیک، پدافند هوایی هم در مسیر خود برای تحمیل معادله بازدارندگی جدیدی با هدف مقابله با فناوری و توانمندی های جدید آمریکا قرار گرفته است. آن هم در حالی که نیازهایی مبنی بر دفاع از حاکمیت، وحدت و استقلال وطن ایجاب می کند که این تحولات انجام شود.

آنچه که واضح به نظر می رسد، این است که دیگر آسمان یمن برای متجاوزان و پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی امن نخواهد بود به ویژه که اخیرا گزارش هایی درباره نیت شوم صهیونیستها برای هدف قرار دادن مواضع ارتش و کمیته های مردمی یمن منتشر شده است و ساقط کردن این پهپاد در واقع پیامی روشن به هر متجاوزی است که بخواهد حریم هوایی یمن را نقض کند.