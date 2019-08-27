تردد ساکنان روستای «مُورود» در جاده چالوس تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور قاسم پور در حاشیه بهره برداری از طرح بهسازی و آسفالت روستای مُورود، گفت: یکی از برنامه های مهم دولت ایجاد توازن بین امکانات و خدمات روستاها و شهرها بوده است که این امر خود مهاجرت روستاییان به شهرها را کاهش داده و از افزایش مناطق حاشیه نشین شهری می کاهد.

وی افزود: اجرای طرح های توسعه روستایی به ویژه در حوزه راه روستایی، علاوه بر رونق روستاها و افزایش گردشگران موجب رونق اقتصادی در این مناطق نیز خواهد شد.

فرماندار کرج گفت: با تسهیل در تردد روستاییان و بهبود زیرساخت های حوزه راه، بخشی از تصادفات در جاده ها نیز کاهش خواهد یافت.