انبار مکانیزه ۳۰هزار تنی در استان همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از انبار مکانیزه استان همدان گفت: با همت اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان رزن و شرکت تعاونی روستایی رسالت چایان عملیات احداث انبار مکانیزه ۳۰هزار تنی در اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد که امروز به صورت رسمی با حضور مسئولان ملی و استانی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری برای احداث این انبار مکانیزه ۳۵ میلیارد بوده که با توجه به عملیات آسفالت و محوطه سازی این رقم به ۴۶ میلیارد ریال نیز می رسد.

وی افزود:۲۵ میلیارد ریال از اعتبار این طرح با تسهیلات بانکی طرح اشتغال پایدار روستایی و از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و برای ۲۵ نفر اشتغالزایی بدنبال دارد.

عباسی اضافه کرد: مساحت این طرح حدود یک هکتار بوده که از این میزان ۵ هزار و ۴۳۰ مترمربع مساحت انبار و ۴۵۰ مترمربع مساحت ساختمان اداری، آزمایشگاه ، نگهبانی و باسکول است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان پیرامون مزایای این طرح به تجمیع گندم در منطقه به دلیل لزوم جمع آوری گندم کشاورزان در محل مناسب و نگهداری اصولی آن ، کاهش خطرات و تردد محموله های گندم برداشتی کشاورزان در جاده ها و کاهش هزینه های حمل و جابجایی گندم کشاورزان اشاره کرد.