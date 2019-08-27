برگزاری اردوهای شناختی و استعدادیابی برای کودکان و مادران تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم(ص) این برنامه که ویژه «کودک و مادر» و با حضورکودکان ۵ تا ۷ سال است، مخاطبان را با همراهی و آموزش کارشناسان تسهیل‌گر، با توانمندی ها و استعدادهای فردی آنان آشنا می‌کند.

در قالب این برنامه کودک همراه با مادر وارد روندی کارگاهی و مبتنی بر متدهای علمی برای رسیدن به ویژگی‌های یک شغل خوب می‌شود و پس از انجام بازی‌های هدفمند میان مادر و کودک با نظارت آموزشی کارشناسان تسهیل‌گر، مخاطبان با ویژگی‌های یک شغل متناسب با استعداد کودک آشنا می‌شوند.

همچنین مادر و کودک در جریان کار گروهی با تولید و تبلیغ یک محصول قابل فروش آشنا شده و به عنوان یک کارآفرین، ایده پردازی و تولید می‌کنند.

در این برنامه انواع ملزومات مورد نیاز مادر و کودک در اختیار آنان قرار می‌گیرد و کارآفرینی با استفاده از ساخت کاردستی، توام با بازی با وسایلی همچون سرسره، استخر توپ، ربات، شن بازی، وسایل فکری و هوشمند و دیگر محصولات و اسباب بازی ها انجام می‌شود.

انجام یک تست دقیق و علمی ارزیابی توسط کارشناسان تسهیلگر و استعدادیابی کودک براساس آن، مرحله پایانی روند این برنامه اردویی است.

برگزاری نمایشگاه در پایان برنامه‌های اردوی گشتاور از دیگر بخش های این اردوها است و وسایلی که در حین اردو توسط مادر و کودک به کمک تسهیل گران ساخته شده قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسد و عواید آن نیز به نیازمندان منطقه اهدا خواهد شد.

اردوهای مهارتی و استعدادیابی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در خانه فرهنگ امام علی(ع) - مرکز تخصصی مادر و کودک - به نشانی یافت آباد، بلوار الغدیر شمالی، پشت بوستان فارابی میزبان مخاطبان است و علاقمندان برای ثبت نام می توانند با شماره ۶۶۲۰۷۰۸۱ تماس بگیرند.