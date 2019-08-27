دبستان برکت در بندرپل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نوید احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان عصر سه شنبه در آیین افتتاح دبستان برکت در بندر پل گفت: در طول این هفته فضاهای آموزشی در اقصی نقاط استان هرمزگان افتتاح می شود.

وی افزود: دبستان شش کلاسه برکت بندرپل با زیربنای ۵۰۹ مترمربع و به همت بنیاد برکت احداث شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال ساخته شده است.

وی اضافه کرد: سرایداری، ابخوری ، سرویس بهداشتی، دیوار به طول ۲۳۲ متر و دو هزار و ۶۹۰ متر مربع محوطه سازی از بخش مختلف این پروژه است.