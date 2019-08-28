فاز اول استادیوم شهدای ۷ تیر بابل افتتاح شد

سرهنگ محمدمهدی اقبالپور رئیس بسیج سازندگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج واسط بین مردم و دستگاه اجرایی برای شتاب بخشی به پروژه ها در نقاط محروم است گفت: پروژه های زیادی در اختیار بسیج سازندگی و در دست اجرا است.

وی با اشاره به افتتاح ورزشگاه شهدای نوشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امروز نیز فاز اول استادیوم شهدای هفت تیر در بابل افتتاح شد که در دو بخش شامل جایگاه تماشاگران با ظرفیت دو هزار نفر و سطح اشغال هزار متر مربع احداث شده است.

وی ادامه داد: همچنین ساختمان اداری به زیربنای دو هزار مترمربع شامل رختکن بازیکنان، سرویس های بهداشتی، حمام، سالن کنفرانس، جایگاه وی آی پی، اتاق پزشک، داوران، خبرنگاران و رسانه و تاسیسات مکانیکی و برق احداث است.

رئیس بسیج سازندگی مازندران با اشاره به کلنگ زنی فاز دوم ورزشگاه هفتم تیر بابل گفت: بخش اول این فاز مربوط به سکوی تماشاگران به ظرفیت چهار هزار و ۱۰۰ نفر و دو هزار مترمربع ساختمان اداری، سالن های ورزشی و سرویس های بهداشتی است.

وی گفت: برای فاز اول پروژه ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل شش میلیارد تومان هزینه صرفه شده که ۴۸ میلیارد ریال از ۵۳ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته، جذب شده است و فاز سوم مربوط به چمن ورزشگاه به متراژ ۱۶۰۰ مترمربع است و پس از اتمام فاز دوم عملیاتی می شود.

رئیس بسیج سازندگی مازندران تصریح کرد: ساختمان پزشکی قانونی بابل نیز به متراژ ۵۰۰ مترمربع از سوی بسیج سازندگی احداث شد و افتتاح می شود.