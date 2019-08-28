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۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

به همت بسیج سازندگی سپاه کربلا؛

فاز اول استادیوم شهدای ۷ تیر بابل افتتاح شد

فاز اول استادیوم شهدای ۷ تیر بابل افتتاح شد

بابل - فاز اول استادیوم ورزشی شهدای هفتم تیر بابل همزمان با هفته دولت توسط بسیج سازندگی سپاه کربلا افتتاح شد.

سرهنگ محمدمهدی اقبالپور رئیس بسیج سازندگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج واسط بین مردم و دستگاه اجرایی برای شتاب بخشی به پروژه ها در نقاط محروم است گفت: پروژه های زیادی در اختیار بسیج سازندگی و در دست اجرا است.

وی با اشاره به افتتاح ورزشگاه شهدای نوشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امروز نیز فاز اول استادیوم شهدای هفت تیر در بابل افتتاح شد که در دو بخش شامل جایگاه تماشاگران با ظرفیت دو هزار نفر و سطح اشغال هزار متر مربع احداث شده است.

وی ادامه داد: همچنین ساختمان اداری به زیربنای دو هزار مترمربع شامل رختکن بازیکنان، سرویس های بهداشتی، حمام، سالن کنفرانس، جایگاه وی آی پی، اتاق پزشک، داوران، خبرنگاران و رسانه و تاسیسات مکانیکی و برق احداث است.

رئیس بسیج سازندگی مازندران با اشاره به کلنگ زنی فاز دوم ورزشگاه هفتم تیر بابل گفت: بخش اول این فاز مربوط به سکوی تماشاگران به ظرفیت چهار هزار و ۱۰۰ نفر و دو هزار مترمربع ساختمان اداری، سالن های ورزشی و سرویس های بهداشتی است.

وی گفت: برای فاز اول پروژه ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل شش میلیارد تومان هزینه صرفه شده که ۴۸ میلیارد ریال از ۵۳ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته، جذب شده است و فاز سوم مربوط به چمن ورزشگاه به متراژ ۱۶۰۰ مترمربع است و پس از اتمام فاز دوم عملیاتی می شود.

رئیس بسیج سازندگی مازندران تصریح کرد: ساختمان پزشکی قانونی بابل نیز به متراژ ۵۰۰ مترمربع از سوی بسیج سازندگی احداث شد و افتتاح می شود.

کد مطلب 4704577

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