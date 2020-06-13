به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ای‌آر رحمان آهنگساز برنده جوایز اسکار، بفتا و گرمی که برای «میلیونر زاغه‌نشین» برنده جوایز مختلفی شد، به عنوان آهنگساز و یکی از تهیه‌کنندگان به فیلم «آدم بی‌سرزمین» ملحق شده که ساخته مشترک ایالات متحده، هند و بنگلادش است.

این فیلم که توسط مصطفی سرور فاروقی فیلمساز شناخته‌شده بنگلادشی سازنده فیلم «بعد از ظهر شنبه» کارگردانی شده، داستان مردی اهل جنوب آسیا را تعریف می‌کند که با زنی استرالیایی در آمریکا آشنا و زندگی‌اش پیچیده می‌شود.

رحمان گفت: زمان همیشه باعث متولد شدن دنیاها و ایده‌آل‌های جدید می‌شود. دنیای تازه متولد شده چالش‌های جدید و داستان‌های جدید برای تعریف کردن دارد. این چنین داستانی است.»

نوازالدین صدیقی بازیگر هندی فیلم «بازی‌های مقدس» در کنار مگان میچل بازیگر تئاتر استرالیایی بازیگران اصلی این فیلم هستند. این نخستین تجربه بازیگری سینمایی میچل و تاهسان رحمان خان موزیسین و بازیگر بنگلادشی خواهد بود.

زبان این فیلم که در آمریکا، استرالیا و هند فیلمبرداری شده تا حدود زیادی انگلیسی است و مقداری دیالوگ به هندی و اردو هم در آن وجود دارد. صدیقی گفت: تجربه فیلمبرداری این پروژه چالش‌برانگیز اما لذت‌بخش بود. درخشش ای‌آر رحمان مسلماً این فیلم را غنی‌تر می‌کند.

«آدم بی‌سرزمین» در سال ۲۰۱۴ برنده بورسیه فیلمنامه‌نویسی جوایز اسکرین آسیا اقیانوسیه شد و بخشی از بازار پروژه آسیایی فستیوال فیلم بوسان بود و همان سال در بازار فیلم هند به عنوان بهترین پروژه انتخاب شد.

شریهاری ساته تهیه کننده نیز به ورایتی گفت: من و فاروقی نخستین بار درباره این فیلم در بازار فیلم سال ۲۰۱۴ صحبت کردیم. بین آن موقع و حالا، فیلم بسیار مرتبط‌تر به زمانه شده چون به این مسئله توجه دارد که آسیب‌پذیر بودن به عنوان فردی در این دنیای گسسته از نظر نژادی به چه معنی است.

مراحل پس از تهیه فیلم به صورت همزمان در آمریکا، هند و بنگلادش در حال انجام بود اما به صورت موقت به خاطر پاندمی کروناویروس متوقف شد.

فیلم «۹۹ نغمه» که نخستین تجربه تهیه‌کنندگی ای‌آر رحمان بود، سال گذشته در بوسان به نمایش درآمد و حالا منتظر است پس از پاندمی کرونا روی پرده‌های سینما برود.