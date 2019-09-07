توجه به حق الناس در جامعه کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی پیش ازظهر شنبه در همایش طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر، شجاعت، سخاوت، اخلاق خوش نسبت به خانواده، غیرتمندی را از ویژگی‌های مؤمنان بیان کرد و گفت: غیرت ملی، ناموسی و دینی توسط بزرگان مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه غیرت ملی سبب می‌شود تا هیچ گاه زیر بار استکبار و ظلم و ستم نرویم افزود: ستارخان و شهید چمران را جزو افراد غیرتمند ملی می‌دانیم و پاس می‌داریم.

وی غیرت ناموسی را در دین دارای جایگاه بسیار مهم برشمرد و گفت: در مکتب اهل بیت (ع) و سید و سالار شهیدان به غیرت ناموسی توجه ویژه ای شده است.

حجت الاسلام قاسمی، با گرامیداشت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ادامه داد: حضرت امام حسین (ع) به شیعیان آموخته که باید نسبت به ناموس و عفاف و حجاب حساس باشید.

امام جمعه موقت ساری با اظهار اینکه با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز نسبت به وضعیت حجاب و عفاف نارضایتی وجود دارد گفت: غیرت دینی نیز مقوله مهمی که در دین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

وی امر به معروف و نهی ازمنکر میان مسئولان را امری مهم دانست و گفت: مسئولان اسلامی باید خشم مقدس داشته باشند و یکی از نکاتی که مسئولان استان باید مورد توجه قرار دهند، حق الناس است.

حجت الاسلام قاسمی توجه به حق الناس را در جامعه گمرنگ دانست و افزود: مدیران و مسئولان نسبت به اموال بیت المالی که در اختیار آنان است حساسیت ویژه ای داشته باشند و اگر قرار است امر به معروف و نهی از منکر را شروع کنیم ابتداء آن را از خود شروع کنیم.

امام جمعه موقت ساری، احکام الهی را ناموس خدا دانست و حفظ حرمت آن را ضروری دانست.