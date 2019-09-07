برترین دانشگاه های آمریکا در ۲۰۲۰ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رتبه بندی کالج های ایالات متحده آمریکا برای سال ۲۰۲۰ منتشر شد. این رتبه بندی به صورت مشترک از سوی وال استریت ژورنال و نظام رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) انجام می شود.

در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ همچون چهار سال گذشته رتبه اول متعلق به دانشگاه هاروارد است و انستیتوی فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه ییل به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کرده اند.

دانشگاه پنسیلوانیا برای اولین بار به مقام چهارم رسیده و در معیارهای مربوط به میزان فارغ التحصیلی، ارزش افزوده به حقوق فارغ التحصیلان، شهرت دانشگاهی و برای اولین بار بدهی بعد از فارغ التحصیلی، رتبه خوبی کسب کرده است.

بر خلاف رتبه بندی دانشگاه های جهانی که بر عملکرد تحقیقاتی دانشگاه ها متمرکز است، این رتبه بندی به داده های حاصل از آموزش توجه دارد و میزان تعامل دانشجویان، نتایج دانشجویان و محیط یادگیری را اندازه گیری می کند.

خارج از ۱۰ دانشگاه برتر، دانشگاه جان هاپکینز بیشترین رشد را در میان ۴۰ دانشگاه برتر داشته است و با ۹ پله صعود به صورت مشترک در رتبه دوازدهم قرار گرفت. در همین حال دانشگاه کلمبیا شدیدترین سقوط را داشته و با ۱۱ پله سقوط در رتبه پانزدهم جای گرفته است.

در میان دانشگاه های دولتی، دانشگاه کالیفرنیا (لس آنجلس) هنوز هم برترین دانشگاه دولتی است و در جایگاه ۲۵ مشترک قرار دارد.

رتبه بندی مشترک وال استریت ژورنال و نظام رتبه بندی تایمز تا حدودی مبتنی بر نتایج نظرسنجی از دانشجویان ایالات متحده آمریکا است و نظرات بیش از ۱۷۰ هزار دانشجوی فعلی دانشگاه ها در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را گردآوری کرده است.

این رتبه بندی اعتبار آموزشی دانشگاه ها را به منظور انتخاب بهترین مؤسسات برای تعالی در تدریس نیز بررسی می کند.

نسخه دسترسی آزاد از جدول کامل رتبه بندی دانشگاه های آمریکا مشترک وال استریت ژورنال و نظام رتبه بندی تایمز ۲۵ سپتامبر منتشر می شود.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر رتبه بندی مشترک وال استریت ژورنال و نظام رتبه بندی تایمز برای سال ۲۰۲۰