درگذشت یکی از پیشکسوتان شناخته شده موسیقی کردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم اسماعیل‌زاده مشهور به سید ابراهیم سقزی از هنرمندان پیشکسوت، شناخته‌شده و تأثیرگذار موسیقی کردی سقز و کردستان پس از شش دهه فعالیت در بخش های مختلف موسیقی نواحی این منطقه درگذشت.

این هنرمند نام‌آشنا بیش از شش دهه از عمر خود را در راه آواز و موسیقی کُردی سپری کرد و با صدای ماندگار خود بخشی از فرهنگ و موسیقی منطقه را زنده نگه داشت.

مرحوم سقزی در طول فعالیت هنری خود در رویدادها و جشنواره‌های مختلف موسیقی از جمله جشنواره موسیقی نواحی ایران، جشنواره‌های موسیقی فولکلور کوردی در شهرهای مختلف استان کردستان شرکت داشته و طی این سال ها بارها در رویدادها و برنامه های مختلف موسیقایی مورد قدردانی قرار گرفته است.