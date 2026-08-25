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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

درگذشت یکی از پیشکسوتان شناخته شده موسیقی کردی

درگذشت یکی از پیشکسوتان شناخته شده موسیقی کردی

سید ابراهیم سقزی یکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی منطقه سقز استان کردستان پس از شش دهه فعالیت دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم اسماعیل‌زاده مشهور به سید ابراهیم سقزی از هنرمندان پیشکسوت، شناخته‌شده و تأثیرگذار موسیقی کردی سقز و کردستان پس از شش دهه فعالیت در بخش های مختلف موسیقی نواحی این منطقه درگذشت.

این هنرمند نام‌آشنا بیش از شش دهه از عمر خود را در راه آواز و موسیقی کُردی سپری کرد و با صدای ماندگار خود بخشی از فرهنگ و موسیقی منطقه را زنده نگه داشت.

مرحوم سقزی در طول فعالیت هنری خود در رویدادها و جشنواره‌های مختلف موسیقی از جمله جشنواره موسیقی نواحی ایران، جشنواره‌های موسیقی فولکلور کوردی در شهرهای مختلف استان کردستان شرکت داشته و طی این سال ها بارها در رویدادها و برنامه های مختلف موسیقایی مورد قدردانی قرار گرفته است.

کد مطلب 6927427
علیرضا سعیدی

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