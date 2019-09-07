به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد پیش از ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ووشوی استان اردبیل عنوان کرد: ووشوکاران ملی پوش ایرانی در دو بخش مردان و زنان سهم مساوی در کسب عناوین قهرمانی در سطوح مختلف مسابقات آسیایی و جهانی داشته و این موضوع از شادابی ووشوی کشور خبر می‌دهد.

وی با بیان اینکه ووشوی ایران در سطح جهانی از جایگاه مطلوبی برخوردار است، افزود: در دو سال اخیر موفقیت ووشوکاران زن و مرد ایرانی در رقابت‌های کازان روسیه و رقابت‌های جوانان جهان تحسین کارشناسان این رشته ورزشی را برانگیخت.

رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: به دلیل اینکه در شرایط اقتصادی متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته قرار داریم اما با توجه به بضاعتمان سعی خواهیم کرد تا تیم یکدست و خوبی را روانه مسابقات قهرمانی جهان کرده و چه بسا به مانند گذشته از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی نیز باشیم.

علی نژاد با بیان اینکه ووشو ورزش وارداتی بوده و اصل پیدایش آن متعلق به ایران نیست، افزود: با توجه به غیربومی بودن این رشته کسب قهرمانی ملی پوشان در اوزان مختلف مسابقات جهانی شیرینی‌های خاص خود را داشته و ارزش فعالیت ووشوکاران را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با ابراز امیدواری برای تداوم روند موفقیت آمیز ووشوی ایران در سطوح مختلف رقابت‌های آسیایی و جهانی، افزود: موفقیت ووشو در سایه تداوم تلاش و همفکری مربیان و فعالان هیئت‌های شهرستان در تمامی مناطق کشور امکان پذیر خواهد شد.