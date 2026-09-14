به گزارش خبرنگار مهر، امیر صدیقی، ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی و سالیانه هیات ووشو استان قم با اشاره به اهمیت حضور مقتدرانه کاروان ایران در رویدادهای پیشرو اظهار داشت: ووشوکاران کشورمان در رویداد حساس و سرنوشتساز بازیهای آسیایی با تمام توان و تجهیز همه امکانات به میدان خواهند رفت.
وی تصریح کرد: اهمیت این پیکارها به حدی است که نقشآفرینی ورزشکاران ایرانی در میادین بینالمللی باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند رقم بخورد تا نام کشورمان با اقتدار در این عرصهها درخشش داشته باشد.
رئیس فدراسیون ووشو خاطرنشان کرد: تیم ملی ووشو ایران برنامههای آمادهسازی خود را تقریباً به پایان رسانده و از سهشنبه هفته جاری راهی ناگویا ژاپن میشود تا در سختترین رقابتهای ورزشی قاره آسیا به مصاف حریفان برود.
امیدواریم با نتایج مطلوب موجب شادی مردم شویم
صدیقی با ابراز امیدواری از موفقیت ملیپوشان اظهار داشت: امیدواریم این بار نیز مانند دورههای پیشین بتوانیم با کسب نتایج مناسب و درخشان، موجب شادی مردم و دلگرمی ورزشدوستان کشورمان شویم.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و حمایت خانواده بزرگ ووشوی استان قم، ابراز امیدواری کرد درخشش ووشوکاران ایرانی در بازیهای آسیایی، مقدمهای برای تداوم موفقیتهای این رشته ورزشی در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
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