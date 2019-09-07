اشتغال ۲۰ هزار طلبه به تحصیل و دانش اندوزی در ۲ تابستان اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در آستانه پایان‌ تعطیلات حوزه های علمیه و آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت پایان تعطیلات و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.

با تجدیدمیثاق با خورشید پر فروغ عاشورا و سالارشهیدان(ع) و با عرض تسلیت ایام حزن و حماسه عاشورا.

در پایان‌ تعطیلات حوزه های علمیه و آغاز سال تحصیلی خداوند متعال را شاکریم که دست اندرکاران ارجمند مدارس و مراکز علمی حوزه های علمیه را در قم و سراسر کشور را توفیق عنایت فرمود، برغم همه تنگناهای مالی وسیع، در سطح گسترده ای در جهت بهره مندی طلاب از فرصت تابستانی برنامه ریزی کنند و شرایط پیشرفت حوزه را در ابعاد علمی و معرفتی و تربیتی و بصیرتی فراهم آورند.

در این میان آشنایی با اندیشه نظام وار و متقن و استوار اسلامی، که جان مایه طرح های گوناگون و سودمند است، در حوزه های علمیه استمرار و ارتقا یابد و سر چشمه جوشان بیداری و بصیرت و آگاهی روزافزون شود.

اینک جهان آماده شنیدن پیام رسای گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) و انقلاب شکوهمند اسلامی است و رسالت طلاب جوان و اساتید و حوزه های علمیه بسی سنگین و حساس است و این گونه طرح ها باید گسترش و عمق یابد و بین المللی شود، سیاست مدیریت حوزه های علمیه بهره گیری از همه تجارب و ظرفیت ها و فرصت های تعطیلات و تابستان ها در راستای رشد و تعالی و تربیت جامع و متوازن طلاب و نیز آشنایی آنان با اندیشه جامع و نظام وار وتمدنی اسلام و نیز شتاب تحصیلی همراه با اتقان است و بحمد الله در دو تابستان اخیر بیش از بیست هزار طلبه در سراسر کشور در تابستان به تحصیل و دانش اندوزی و معرفت افزایی اشتغال داشتند.

صمیمانه از همه مسئولان، برنامه ریزان، مدیران، استادان، طلاب، همکاران و مساهمان ارجمنداین حرکت عظیم در مشهد مقدس و سراسر کشور سپاس گزارم و توفیقات روزافزون همگان را از خداوند منان خواهانم.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.