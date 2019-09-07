به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم عزاداری دانش‌آموزان زنجانی در امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه عاشورایی دارد و جوانان باید با آرمان‌های قیام عاشورا آشنا شوند، افزود: ملت ایران با تاسی از قیام عاشورایی اباعبدالله حسین (ع) در برابر طاغوت قیام کردند و به پیروزی رسیدند.

وی با بیان اینکه دشمنان امروز با تمام توان وارد عرصه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، ادامه داد: ملت ایران با وجود همه توطئه‌ها طی ۴۰ سال گذشته در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

خاتمی با بیان اینکه ایستادگی در مقابل ظلم و امر به معروف و نهی از منکر از درس‌های بزرگ قیام عاشورا است، افزود: کوتاه آمدن در برابر دشمن هزینه دارد و هزینه آن ذلت است اما ما هرگز کوتاه نخواهیم آمد چرا که به فرموده امام راحل انقلاب ما پرتوی از عاشوراست.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه روحیه استکبار ستیزی ملت ایران همراه به عنوان الگو در جهان مطرح است، افزود: امروز شعار مرگ بر آمریکا به ایران محدود نمی‌شود درهمه جای دنیا این شعار با منطق ایستادگی سر داده می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در ادامه گفت: داستان کربلا از ابعاد مختلفی قابل بررسی و الگوگیری از ابعاد مختلفی است.

ابراهیم رفیعی با بیان اینکه حادثه عاشورا هرگز فراموش نخواهد شد، افزود: با وجود گذشت ۱۴۰۰ سال از واقعه عاشورا، این حادثه بزرگ و عمیق در بستر تاریخ جریان دارد و ابعاد مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شهدای کربلا هر یک، الگویی بزرگ و ارزشمند هستند، ادامه داد: ارائه الگوی های متناسب با سن افراد گام مهم و ارزشمند برای تحقق زندگی سبک اسلامی - ایرانی است.

رفیعی گفت: داستان کربلا، الگوی جامع و کاملی برای زندگی بوده و برگزاری مراسم عزاداری دانش‌آموزان به عنوان الگوگیری از شخصیت نوجوان امام حسین (ع) در کربلا است.