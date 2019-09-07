مسئولان دادگستری با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی، رئیس دادگستری خراسان رضوی، طی دستوری خواستار برخورد قاطعانه متصدیان امر با جرائم خاص و خشن شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جلسه با اعضاء شورای معاونین دادگستری استان، معاونین محاکم عمومی و انقلاب مشهد و معاونین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مقوله امنیت بیان کرد: برقراری نظم و امنیت خواسته بحق شهروندان است و در این زمینه تمامی دستگاه‌ها و بخشهای متولی می‌بایست به درستی به وظیفه خود در قبال مردم عمل کنند.

صادقی با اشاره به اقدامات مجموعه دستگاه قضایی در زمینه برخورد با جرائم خاص و خشن گفت: در سایه تعامل سایر دستگاه‌ها و سازمانها شاهد کاهش برخی از این گونه جرائم بوده‌ایم و از مسئولان قضایی بویژه دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستانها و متولیان این امر در ستاد دادگستری استان می‌خواهیم با جدیت نسبت به رصد، کنترل و برخورد قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی و مرتکبین جرائم خاص و خشن اقدامات لازم را ساماندهی کنند.

گفتنی است رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طی دستور ویژه‌ای از معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت مبارزه با جرائم خاص و دادسرای عمومی و انقلاب استان خواست تا اقدامات لازم در این زمینه را به انجام برسانند.