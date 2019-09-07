نشست ویژه با حضور وزیر دفاع عراق برای تامین امنیت مراسم عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، وزارت دفاع عراق از نشست ویژه امنیتی تأمین مراسم روز عاشورا در کربلا معلی خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: نجاح الشمری وزیر دفاع عراق وارد کربلای معلی شده است و به محض ورود به این شهر نشست امنیتی ویژه ای با کمیته امنیتی و فرمانده عملیات فرات مرکزی درباره آمادگی نیروهای امنیتی برای مراسم روز عاشورا برگزار می‌کند.

همزمان حشد شعبی عراق از طرح امنیتی ویژه امنیتی با هماهنگی فرماندهی عملیات فرات مرکزی خبر داد.

یک منبع وابسته به حشد شعبی عراق از انجام اقدامات امنیتی از محور الرحالیه تا غرب کربلا شامل تقویت نیروها و تجهیزات و ایجاد پست‌های بازرسی سیار و ثابت خبر داد و اعلام کرد: هماهنگی عالی با فرماندهی عملیات فرات مرکزی برقرار است و بر اساس آن طرح امنیتی ویژه عاشورا به اجرا درآمده است و آن تأمین امنیت صحرای غربی شهر کربلا و تقویت نیروها و احداث خاکریز و آماده باش نیروهاست.

این منبع بیان کرد: دشمن هرگز نمی‌تواند وارد کربلا شود و اگر در مخیله خود به آن فکر کند، صحرای غربی به گورستان تروریست‌ها تبدیل خواهد شد.