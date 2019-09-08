به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح یکشنبه در نشست برنامه ریزی توسعه آموزش‌های مهارتی در استان بوشهر اظهار داشت: توسعه اشتغال و کاهش میزان بیکاری نیازمند گسترش مهارت‌آموزی و حرکت در مسیر افزایش مهارت‌ها است.

وی فقر مهارتی را یکی از مهمترین دلایل بیکاری دانست و ادامه داد: ۷۰ درصد از شاغلین جامعه بدون داشتن مدرک تحصیلی خاص و با داشتن مهارت مشغول به کار هستند و ۳۰ درصد افراد شاغل دارای مدرک تحصیلی عالی هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر با اشاره به اهمیت روزافزون مهارت‌آموزی خاطرنشان کرد: رویکردهای سنتی حاکم بر کار و اشتغال تغییر کرده است و فناوری‌های نوین بر روند اشتغال تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های انتقال مهارت به نیروی انسانی با ظهور و بروز تکنولوژی‌های نوین، اضافه کرد: آموزش‌های نوین در حوزه کسب و کارهای موبایلی و انیمیشن سازی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر ارائه می‌شود.

دراهکی با بیان اینکه افزایش مهارت‌های فردی و تخصصی باعث ارتقای کیفیت محصول و تولید می‌شود، تصریح کرد: در استان بوشهر، آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز صنایع استان و بازار کار ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش‌های مهارت بنیان از الگوهای جدید آموزش فنی و حرفه‌ای است، اضافه کرد: سرمایه گذاران مهارتی می‌توانند با استفاده از فضای مازاد، مهارت آموزی را توسعه دهند و زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر با اشاره به حرکت در مسیر کار آفرینی مهارت بنیان در کارگاه‌های استان بوشهر در سال جاری افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله کسب و کارهای موبایلی آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.