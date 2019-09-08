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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

سنجش آگاهی مخاطبان؛

نظرسنجی وزارت ارتباطات درباره هوشمندسازی مدارس

نظرسنجی وزارت ارتباطات درباره هوشمندسازی مدارس

وزارت ارتباطات در پی تعهد خود برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات در سال تحصیلی جدید، یک نظرسنجی تحت عنوان وظایف این وزارتخانه در اجرای هوشمند سازی مدارس، منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش در راستای هوشمند سازی مدارس ۲۹ تیرماه امسال منعقد شد و به دنبال آن وزارت ارتباطات متعهد شده است که در یک برنامه زمانبندی شده مدارس کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند.

در این زمینه وزیر ارتباطات وعده داد که تمامی مدارس کشور با پیاده سازی زیرساخت های فنی هوشمندسازی مدارس تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

این تفاهمنامه در راستای اجرای بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور منعقد شد و موضوع اتصال رایگان مدارس در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار مورد تاکید قرار گرفت.

در این راستا وزارت ارتباطات طی یک نظرسنجی، سنجش میزان آگاهی مخاطبان از شرح وظایف این وزارتخانه را برای هوشمندسازی مدارس در دستور کار قرار داده است.

در این نظرسنجی این سوال از شرکت کنندگان پرسیده شده که «وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع هوشمندسازی مدارس چیست؟»

۳ گزینه ایجاد زیرساخت ارتباطی، تجهیز و نوسازی مدارس و نیز تولید محتوا به عنوان پاسخ این سوال مطرح شده است.

تاکنون ۸۱.۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی به گزینه ایجاد زیرساخت ارتباطی رای داده اند و گزینه های تجهیز و نوسازی مدارس ۱۲.۲ درصد و تولید محتوا ۶.۱ درصد رای آورده اند.

کد مطلب 4714130

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