عربستان سعودی از کاهش ۵۰ درصدی تولید نفت خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در پی حمله پهپادی ارتش و کمیته مردمی یمن به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در استانهای «بقیق» و «هجره خریص» عربستان و بروز آتش سوزی گسترده در این تأسیسات، مقامات سعودی تأیید کردند که میزان تولید نفت این کشور ۵۰ درصد کاهش یافت.

پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مرتبط با ریاض گزارش داد که تولید و صادرات نفت عربستان در نتیجه حمله های پهپادی صورت گرفته از سوی نیروهای یمنی دچار اختلال شده است.

در همین ارتباط سه منبع نزدیک به عربستان سعودی اعلام کردند که در نتیجه این حمله پهپادی موفق نیروهای یمنی علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی، روزانه ۵ میلیون بشکه نفت تولیدی این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این میزان نیمی از تولیدات روزانه نفت عربستان را تشکیل می دهد

در همین ارتباط، وزارت کشور عربستان با تائید این حمله اعلام کرد: «بامداد امروز (شنبه) دو آتش‌سوزی در تاسیسات نفتی در استان «بقیق» و «هجره خریص» به وقوع پیوست که این دو آتش‌سوزی در نتیجه هدف قرار گرفتن شرکت آرامکو به وسیله پهپاد اتفاق افتاده است».

همچنین «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن چند ساعت پس از این حملات ضمن تائید بزرگترین حمله به تاسیسات نفتی در دورترین نقطه شرقی عربستان، از ادامه این حملات در صورت تداوم جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن خبر داد.