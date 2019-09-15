بانک عامل بخش مسکن تسهیلات غیر مسکنی را به حداقل برساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن؛ مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک روز گذشته (شنبه ۲۳ شهریورماه) به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد.

در این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، بانک عامل بخش مسکن نقش متفاوتی نسبت به سایر بانک ها دارد، گفت: به همین دلیل از وجوه گوناگون توجهات به این بانک بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه در این بانک ظرفیت های خوبی وجود دارد و بنابراین انتظارات از بانک زیاد است، خطاب به اعضای مجمع گفت: یکی از موضوعات مهم این است که به هر حال بانک مذکور، بانک تخصصی بخش مسکن است که در مجمع و سایر نهادهای تصمیم گیر باید به شدت مراقبت کند تا تسهیلات این بانک تا جای امکان به بخش غیر مسکن هدایت نشود.

وی تصریح کرد: بانک عامل بخش مسکن واقعا نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بنابراین ما در وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کنیم که سهم تسهیلات این بانک تخصصی در بخش های غیر از مسکن به کمترین میزان برسد.

رییس مجمع عمومی بانک دولتی بخش مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر حرکت جدی بانک در راستای بانکداری دیجیتال ادامه داد: ماهیت مشتریان بانک های تخصصی به گونه ای است که این بانک ها می توانند گام های بهتری در راستای بانکداری دیجیتالی نسبت به سایر بانک ها بردارند.

وی گفت: حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب می تواند، بسیاری از هزینه های بانک را صرفه کند. اگر بانکداری دیجیتال سرعت بگیرد می تواند بخش قابل توجهی از هزینه ها را آزاد کند.

تنوع ابزارهای تامین مالی در بانک

در این نشست همچنین، مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به اینکه نقاط قوت قابل تقدیری علی رغم مشکلات در بانک عامل بخش مسکن وجود دارد، اظهار داشت:تدوین برنامه راهبردی در بانک و حرکت به این سمت فارغ از قضاوت میزان تحقق این برنامه راهبردی، قابل تقدیر است.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه افزود: بانک مسکن از روش های متنوع مالی از جمله انتشار اوراق رهنی (MBC) استفاده می کند و این اقدام مثبتی است.

خانلو با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن جزو بانک های منضبط در حوزه پرداخت سود است، گفت: کاهش قیمت تمام شده پول در بانک هر چند روند نزولی داشته اما باید بیش از این کاهش یابد.