برگزاری همایش تکریم از خادمان اربعین امام حسین(ع) در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، با بیان اینکه همایش تکریم از خادمان اربعین امام حسین(ع) به میزبانی آستان قدس رضوی از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در مشهد برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش با هدف تقویت اخوت و برادری بین خادمین سیدالشهدا(ع)، هم‌فکری و هم‌دلی بین موکب داران، انتقال و تبادل تجربه سال‌ها خدمت به زائران اربعین حسینی و نمایش وحدت و همدلی بین شیعه و اهل تسنن برگزار می‌شود.

وی افزود: آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد ملی و بین‌المللی در مراسم «اربعین حسینی» حضور داشته و به دنبال تصدی‌گری نیست، بلکه تسهیل‌گر و پشتیبان جریان‌های مردمی هستیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در ایام اربعین حسینی بار اصلی خدمت‌رسانی به زائران ابا عبدلله‌ الحسین(ع)، بر عهده موکب‌داران عراقی بود ولی در سال‌های اخیر نیز حضور موکب‌داران سایر کشورها در مرزها و داخل عراق نسبت به قبل پررنگ‌تر شده، که این خود نشان‌گر تقویت بنیان‌های وحدت و همدلی در میان مسلمانان هر منطقه است.

خاکسار قهرودی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر و انتقال تجارب میان موکب‌داران، عنوان کرد: این همایش بین‌المللی در راستای هم‌افزایی بیشتر و خدمت‌رسانی بهتر به زائران امام حسین(ع)، با حضور هزار و ۲۰۰ موکب‌دار از کشورهای ایران و عراق برگزار خواهد شد.

وی گفت: این همایش روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و سخنرانی نماینده موکب‌داران عراقی برگزار خواهد شد.