کاهش ۲۷ درصدی ارز تخصیصی به محصول نهایی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، در حاشیه دهمین جلسه هیئت اجرایی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی که روز یکشنبه با حضور وزیر بهداشت در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست ضمن ارائه گزارش اعضا درخصوص آخرین وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز و منابع لازم برای تامین اقلام مذکور، درخصوص تامین و تخصیص منابع مکمل یاری حوزه بهداشت در نیمه دوم سال ۹۸ از محل تولید داخل بحث و تصمیم گیری شد و وزیر بهداشت ضمن اظهار خرسندی از روند تامین دارو و تجهیزات پزشکی در ماه های اخیر از تمامی دست اندرکاران این حوزه تقدیر کرد.

وی افزود: از جمله موارد مطروحه در این نشست، موضوع نظارت ارکان ثالث مراکز آزمایشگاهی معتبر بین المللی به ویژه در حوزه داروهای بیوسیمیلار به صورت متناوب بود که با تاکید اعضا به تصویب رسید.

جهانپور اظهار داشت: تاکید وزیر بهداشت و اعضای قرارگاه بر حمایت از تولید داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است لکن همه این حمایت ها منطقی، مشروط و سلامت محور خواهد بود و شرط لازم این حمایت ها، کیفیت، ایمنی و رعایت استانداردهای علمی و فنی خواهد بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گفت: راهکارهای توسعه و تسهیل استفاده از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی در جهت ارتقای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از جمله موارد مورد بحث در نشست امروز این قرارگاه بود و مقرر شد این موضوع در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، پیگیری شود.

وی ادامه داد: به دنبال مصوبات قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی و تمهیدات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در راستای حمایت از رونق تولید و کالای ایرانی، نسبت ارز تخصیصی محصول نهایی دارو از ۶۸ درصد در سال ۹۷ به ۴۱ درصد در پنج ماهه نخست سال ۹۸ کاهش یافته و بیش از ۵۱ درصد ارز تخصیصی حوزه دارو به مواد اولیه دارویی تعلق گرفته است.

جهانپور همچنین تاکید کرد: سیاست قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۸ کاهش وابستگی به یورو است و در سال ۹۸ تاکنون سهم ۷۰ درصدی یورو در حوزه تجهیزات پزشکی به ۵۶ درصد کاهش یافته است و با تصویب قرارگاه هر دو سیاست کاهش ارزبری محصول نهایی دارو از کل ارز دارو و کاهش وابستگی به دلار و یورو کماکان تداوم خواهد یافت.