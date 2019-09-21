تهیه ۱۱ هزار بسته تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح شنبه در نشست خبری بیان کرد: جشن عاطفه ها در هر سال طی دو مرحله در شهریورماه و دهه اول مهر ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در مرحله اول این جشن با کمک خیرین بخشی از نیازهای سال تحصیلی دانش آموزان را تامین کرده ایم، افزود: دهم مهرماه مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار می شود.

سلم آبادی از وجود بیش از ۳۰ هزار دانش آموز نیازمند در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد قریب به ۱۱ هزار نفر تحت پوشش حمایت های کمیته امداد امام (ره) هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه ریزی شده که هر کدام از دانش آموزران حداقل یک بسته تحصیلی را دریافت کنند، گفت: این امر نیازمند افزایش سرانه منابع دولتی، کمک های مردم و همکاری موسسات خیریه بود که پیگیری هایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه مقرر شده ۱۳ قلم کالا برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و ۱۲ قلم کالا برای دانش آموزان مقطع متوسطه تهیه شود، افزود: تاکنون هشت هزار بسته با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان و با نگاه بر خرید از تولیدات داخل استان تهیه شده است.

سلم آبادی با بیان اینکه همچنین تاکنون سه هزار بسته تحصیلی با کمک خیرین و موسسات خیریه تهیه و توزیع شده است، افزود: در صورت انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه جهادی امام رضا (ع) سه هزار بسته دیگر تهیه خواهد شد.

حمایت ها به ۴ میلیارد تومان می رسد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در خانواده های مستمری بگیر عادی و معیشت بگیر این نهاد هستند.

وی با بیان اینکه برخی از خانواده ها به صورت کمک های مقطعی و موردی دریافت می کنند، افزود: در مجموع بالغ بر ۱۵ هزار دانش آموز تنها در حوزه کمیته امداد امام (ره) استان هستند.

سلم آبادی اظهار کرد: علاوه بر اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد، مبلغ ۶۰ هزار تومان برای کمک به هزینه خرید سایر نیازهای دانش آموز به حساب سرپرست خانوار وایز می کنیم.

وی با بیان اینکه کمک های فرهنگی در کاهش فقر و محرومیت خانواده ها نقش موثری دارد، اظهار کرد: از مردم شریف استان خواستاریم همچون گذشته با کمک های خود، لبخند مهر را بر لب های دانش آموزان بنشانند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: پیش بینی می شود سرجمع کمک های دولتی، مردمی ،خیرین و موسسات خیریه در تامین بسته های تحصیلی دانش آموزان نیازمند امسال به چهار میلیارد تومان برسد.