فراخوان جوایز سازمان «کامستک» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، کمیته دائمی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه همکاریهای علمی و فنی (COMSTECH)، جوایز خود را برای دانشمندان مقیم و شاغل در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.

- جایزه نقدی ۵۰۰۰ دلاری برای مشارکت چشمگیر و مادام العمر در رشته های ریاضی و فیزیک (بدون شرط سنی).

جایزه نقدی ۳۰۰۰ دلاری علوم و فناوری در سه بخش با عناوین ذیل

جایزه محقق جوان زیر چهل سال

جایزه بهترین کتاب علمی چاپ شده توسط یک ناشر بین المللی

جایزه برای بهترین پتنت ثبت شده طی پنج سال اخیر که موجب توسعه سیستم های تجاری یا دارای تأثیر ماندگار در پیشبرد یک نظریه باشد.

جایزه نقدی ۲۰۰۰ دلاری برای بهترین مقاله تحقیقاتی در زمینه زیست شناسی، شیمی، ریاضیات و فیزیک مبتنی بر یک تحقیق اصلی (original research) و در یک مجله بین المللی دارای ضریب تاثیر چاپ شده باشد.

هریک از این جوایز شامل وجه نقد، گواهینامه و نشان افتخار (Shield of honour) هستند و اعطای جوایز در نشست مجمع عمومی آتی COMSTECH انجام خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به وب سایت http://comstech.org/comstech-awards-۲۰۱۹.aspx مراجعه کنند.