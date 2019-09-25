به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش ‌بنیان و استارت ‌آپ‌های صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکت‌های دانش‌ بنیان و فناور و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، در راستای رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد کشور، در مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.



هدف از این گردهمایی که از ۷ تا ۹ مهر ۹۸ برگزار خواهد شد، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش ‌بنیان، حمایت از تولید داخل و توسعه همکاری‌های فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحب‌نام صنایع آهن و فولاد کشور و شرکت‌های دانش ‌بنیان، استارت ‌آپ‌ها و فناوران این حوزه است.



از جمله بخش‌های این گردهمایی سه روزه، می‌توان به برگزاری نشست‌های معرفی نیازهای فناورانه تولیدکنندگان صنعت آهن و فولاد، نشست‌های معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌ بنیان، فناور و استارت ‌آپ ‌ها، نشست‌های B۲، نشست‌های انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش ‌بنیان و نوآور صنعت آهن و فولاد، نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فولاد اشاره کرد.



علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان برگزارکننده این گردهمایی و اصلی‌ترین نهاد تامین مالی شرکت‌های دانش ‌بنیان، خدمات و ابزارهای مالی متنوع خود را معرفی خواهد کرد و قراردادهای همکاری فناورانه‌ای را که طی این گردهمایی میان شرکت‌های دانش ‌بنیان و تولیدکنندگان منعقد شود، تامین مالی خواهد کرد.