به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فناورانه صنایع، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهای صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکتهای دانش بنیان و فناور و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط، در راستای رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد کشور، در مهر ماه سال جاری برگزار میشود.
هدف از این گردهمایی که از ۷ تا ۹ مهر ۹۸ برگزار خواهد شد، کمک به توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان، حمایت از تولید داخل و توسعه همکاریهای فناورانه میان تولیدکنندگان بزرگ و صاحبنام صنایع آهن و فولاد کشور و شرکتهای دانش بنیان، استارت آپها و فناوران این حوزه است.
از جمله بخشهای این گردهمایی سه روزه، میتوان به برگزاری نشستهای معرفی نیازهای فناورانه تولیدکنندگان صنعت آهن و فولاد، نشستهای معرفی توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها، نشستهای B۲، نشستهای انتقال تجربه، نمایشگاه توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان و نوآور صنعت آهن و فولاد، نمایشگاه نیازهای فناورانه صنایع آهن و فولاد اشاره کرد.
علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان برگزارکننده این گردهمایی و اصلیترین نهاد تامین مالی شرکتهای دانش بنیان، خدمات و ابزارهای مالی متنوع خود را معرفی خواهد کرد و قراردادهای همکاری فناورانهای را که طی این گردهمایی میان شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندگان منعقد شود، تامین مالی خواهد کرد.
برای کمک به بازار دانش بنیان؛
گردهمایی صنایع و شرکتهای دانش بنیان حوزه فولاد برگزار می شود
گردهمایی فناورانه صنایع، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهای صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکتهای دانش بنیان و فناور و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فناورانه صنایع، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهای صنعت فولاد با حضور فعالان این حوزه، شرکتهای دانش بنیان و فناور و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط، در راستای رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از رونق تولید و ساخت داخل محصولات و ملزومات صنایع فولاد کشور، در مهر ماه سال جاری برگزار میشود.
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