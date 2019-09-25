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۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۸

سهام آرامکو امسال عرضه نمی‌شود

سهام آرامکو امسال عرضه نمی‌شود

برخی منابع اعلام کردند که پس از حمله به تأسیسات نفتی سعودی آرامکو، عرضه سهام این شرکت در سال جاری میلادی رخ نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع اعلام کردند که پس از حمله اخیر نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی سعودی آرامکو عربستان، بعید است این کشور سهام این شرکت دولتی را در سال جاری میلادی در بازارهای سهام ارائه کند.

عرضه سهام سعودی آرامکو مهم‌ترین رکن برنامه اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است و هدف از آن، فراهم کردن میلیاردها دلار پول برای کمک به تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور است.

شرکت سعودی آرامکو به درخواست برای اظهارنظر درباره این خبر، پاسخی نداد.

یاسر الرمیان، رئیس هیئت مدیره سعودی آرامکو، هفته گذشته پس از حمله نیروهای یمنی اعلام کرده بود ظرف یک سال این شرکت برای عرضه عمومی سهام خود آماده خواهد شد.

پیش از این قرار بود عرضه سهام آرامکو در ماه نوامبر امسال انجام و طی آن، یک درصد از سهام آرامکو در بازار بورس داخلی عربستان عرضه شود. دولت عربستان قصد دارد در نهایت ۵ درصد از سهام آرامکو را به قیمت ۱۰۰ میلیارد دلار بفروشد.

کد مطلب 4728822

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