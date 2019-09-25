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۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۵۷

کشف محموله چهار میلیاردی قرص های غیرمجاز در شیراز

کشف محموله چهار میلیاردی قرص های غیرمجاز در شیراز

شیراز_ فرمانده سپاه بقیةالله(عج) شیرازگفت:محموله بزرگ قرص‌ها و آمپول‌های غیرمجاز و مخدر به ارزش چهار میلیارد تومان توسط گشت‌های رضویون ناحیه بقیه الله (عج) کشف شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مجید علی‌پور عصر چهارشنبه درجمع خبرنگاران بیان کرد: گشت های بسیج موفق شدند محموله بزرگ قرص‌ها و آمپول‌های مخدر و غیرمجاز را کشف کنند و این محموله با حکم دستگاه قضایی توقیف شده  و عامل آن دستگیر شده است. 

وی در خصوص محموله کشف شده عنوان کرد: این محموله شامل ۲۰۴ هزار انواع قرص‌های ترامادون، متادون، قرص‌های جنسی و سقط جنین به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان بوده است.

فرمانده سپاه بقیةالله(عج) شیراز با اشاره به اینکه ایجاد گشت های بسیج منجر به افزایش امنیت جامعه خواهد شد ،تصریح کرد: پیشتر در یکی از خیابان های شهر شیراز برخی افراد محدود نسبت به عرضه این قرص های غیر مجاز اقدام کرده اند که با ایجاد گشت رضویون عرصه بر آنها تنگتر شده است.

کد مطلب 4728937

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