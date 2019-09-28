به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شهر سمنان بابیان اینکه بارندگی و سیلاب اواخر سال گذشته و بهار امسال باعث آسیب و خسارت به ۱۷۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در ۲۱ استان کشور شد، ابراز داشت: بلافاصله بعد از حادثه اقدامات اولیه برای برآورد خسارت و ساخت‌وساز واحدهای آسیب‌دیده و تعمیر این واحدها صورت گرفت که هم‌اکنون در مرحله انجام کار قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه در کل کشور ۶۷ هزار واحد مسکونی باید تا پایان سال جاری ساخته شود، افزود: از این تعداد ۴۱ هزار واحد پای‌کار آمده و مرحله ساخت‌وساز فونداسیون را انجام داده و هم‌اکنون نما در اسکلت و سقف پیگیری می‌شود.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور بابیان اینکه طبق زمان‌بندی می‌بایست تمامی این واحدهای احداثی تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، ابراز داشت: طبق قولی که به مردم داده شد پرونده بازسازی مناطق سیل‌زده در ۲۱ استان کشور امسال به اتمام خواهد رسید.

جودی در ادامه تصریح کرد: از این واحدهایی که آسیب دیدند ۱۰۱ هزار واحد مسکونی روستایی و شهری نیازمند به مرمت بودند که اتمام آن‌ها پایان شهریورماه اعلام شد و شاید در برخی جاها به دلیل وراثتی بودن و غیره، قدری زمان برده باشد اما کار در حال اتمام است.

وی افزود: طبق جدول زمان‌بندی‌شده تمامی واحدهای تعمیری در ۲۱ استان کشور هم‌اکنون به پایان رسیده و در مرحله بهره‌برداری قرار دارد و می‌کوشیم تا سایر واحدهای نیازمند احداث نیز در موعد مقرر پایان یابد.