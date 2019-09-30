هسته مقاومت اسلامی در دنیا تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده شامگاه یکشنبه در همایش «رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت» که در رباط کریم برگزار شد، طی سخنانی گفت: همه دیدیم، که ملت ایران جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی را باشکوه‌تر از هر زمانی برگزار کردند که حیرت دشمنان را به دنبال داشته است.

وی با بیان این که دشمنان دین اسلام درصدد تصرف چند هفته‌ای سوریه بودند، گفت: اما به خوبی می بینیم، که امروز و پس از گذشت چند سال مقاومت سنگین مردم، رزمندگان و زلزله مقاومت، دشمنان شکست را پذیرفتند و از سوریه خارج شدند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با تحلیل دلایل پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از مؤلفه‌های پیروزی انقلاب اسلامی امامت و رهبری جامعه است، که پیروزی، موفقیت، مقاومت و پایداری این ملت در هشت سال دفاع مقدس باعث ایجاد فرهنگ مقاومت و ایستادگی در جامعه به واسطه وجود رهبری شجاع، مدیر و مدبر رخ داده است.

وی با بیان این که امروز حتی دشمنان انقلاب اسلامی نیز به قدرت رزمندگان اسلام اعتراف دارند، گفت: رهبر عظیم‌الشأن انقلاب در همه ابعاد همواره در مقابل تمام توطئه‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی ایستاده است.

حسن زاده با بیان این که امروز شاهد بسیج جهان اسلام در دنیا هستیم، گفت: هسته مقاومت تشکیل شده و در سوریه و عراق در مقابل داعش و تکفیری‌هایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ایجاد کردندریال شاهد مقاومت اسلامی بودیم.

وی گفت: دومین و سومین مؤلفه پیروزی انقلاب اسلامی مردم و اعتقادات درونی آن‌هاست که ریشه در عاشورای امام حسین (ع) و منشاء کربلا دارد که خاطرات و حوادث دوران دفاع مقدس شباهت بسیار زیادی به صحنه‌های عاشورا دارد.