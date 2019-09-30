رشد ۲.۹ درصدی مراجعین نزاع در ۵ ماهه ابتدای امسال/ تهران در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماهه ابتدای امسال ۲۷۵ هزار و ۶۱۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع ۲۶۷ هزار و ۷۶۴ نفر بود، ۲.۹ درصد بیشتر شده است.

از کل مراجعین نزاع در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۸۶ هزار و ۳۸۷ نفر مرد و ۸۹ هزار و ۲۳۰ نفر زن بودند.

همچنین در این مدت استان های تهران با ۴۶ هزار و ۲۱۰، خراسان رضوی با ۲۳ هزار و ۴۷۰ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۴۸۳ بیشترین و استان های ایلام با یک هزار و ۳۵۱، بوشهر با یک هزار و ۷۱۷ و خراسان جنوبی با یک هزار و ۷۶۷ مورد مراجعه کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

مطابق آمارهای موجود در این پنج ماه بیشترین آمار مراجعین نزاع با ۶۱ هزار و ۷۴۲ نفر در تیر ماه و کمترین آن با ۴۴ هزار و ۸۵۸ نفر مربوط به فروردین ماه است.

در مرداد امسال نیز آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۵۹ هزار و ۹۷۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ دهم درصد کمتر شده است.