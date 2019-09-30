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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

پزشکی قانونی اعلام کرد؛

رشد ۲.۹ درصدی مراجعین نزاع در ۵ ماهه ابتدای امسال/ تهران در صدر

رشد ۲.۹ درصدی مراجعین نزاع در ۵ ماهه ابتدای امسال/ تهران در صدر

​در پنج ماهه ابتدای امسال ۲۷۵ هزار و ۶۱۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۹ درصد بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماهه ابتدای امسال ۲۷۵ هزار و ۶۱۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع ۲۶۷ هزار و ۷۶۴ نفر بود، ۲.۹ درصد بیشتر شده است.

از کل مراجعین نزاع در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۸۶ هزار و ۳۸۷ نفر مرد و ۸۹ هزار و ۲۳۰ نفر زن بودند.

همچنین در این مدت استان های تهران با ۴۶ هزار و ۲۱۰، خراسان رضوی با ۲۳ هزار و ۴۷۰ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۴۸۳ بیشترین و استان های ایلام با یک هزار و ۳۵۱، بوشهر با یک هزار و ۷۱۷ و خراسان جنوبی با یک هزار و ۷۶۷ مورد مراجعه کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

مطابق آمارهای موجود در این پنج ماه بیشترین آمار مراجعین نزاع با ۶۱ هزار و ۷۴۲ نفر در تیر ماه و کمترین آن با ۴۴ هزار و ۸۵۸ نفر مربوط به فروردین ماه است.

در مرداد امسال نیز آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۵۹ هزار و ۹۷۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ دهم درصد کمتر شده است.

کد مطلب 4732761

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