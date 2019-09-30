«آسک» بهترین فیلم جشنواره «زعفران طلایی» شد/ جایزه ۱۵ هزار لیری

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «آسک» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری از جشنواره بین المللی مستند «زعفران طلایی» ترکیه در شهر سافرانبلو جایزه بهترین فیلم و جایزه ۱۵ هزار لیری را دریافت کرد. در این جشنواره ۱۵۲۷ نفر از ١٠٢ کشور شرکت کردند که در نهایت سی فیلم برای حضور در این جشنواره انتخاب شد.

جشنواره د «زعفران طلایی» از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر برابر با ۳ تا ۶ مهرماه برگزار شد.

این مستند ۵۰ دقیقه ای روایتگر داستان زندگی پیرمرد جنوبی٨٠ ساله ای است که خداوند نیروی تعبیر خواب به وی داده است. پیرمرد به کوه می رود و با لمس دست و چشیدن طعم سنگ ها، سنگ مورد نیاز خود را پیدا و آنها را با نیروی بدن استخراج می کند، سپس با ابزار ابتدایی مانند اره دستی و تیشه، ظروف اهالی جنوبی مثل سنگ نان پزی و هاون درست و با فروختن آنها امرار معاش می کند. او دختری دارد که از خیلی مردان قویتر است و او هم دنیایی دارد.