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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳

«آسک» بهترین فیلم جشنواره «زعفران طلایی» شد/ جایزه ۱۵ هزار لیری

«آسک» بهترین فیلم جشنواره «زعفران طلایی» شد/ جایزه ۱۵ هزار لیری

مستند «آسک» از جشنواره بین المللی مستند «زعفران طلایی» ترکیه جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «آسک» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری از جشنواره بین المللی مستند «زعفران طلایی» ترکیه در شهر سافرانبلو جایزه بهترین فیلم و جایزه ۱۵ هزار لیری را دریافت کرد. در این جشنواره ۱۵۲۷ نفر از ١٠٢ کشور شرکت کردند که در نهایت سی فیلم برای حضور در این جشنواره انتخاب شد.

جشنواره د «زعفران طلایی» از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر برابر با ۳ تا ۶ مهرماه برگزار شد.

این مستند ۵۰ دقیقه ای روایتگر داستان زندگی پیرمرد جنوبی٨٠  ساله ای است که خداوند نیروی تعبیر خواب به وی داده است. پیرمرد به کوه می رود و با لمس دست و چشیدن طعم سنگ ها، سنگ مورد نیاز خود را پیدا و آنها را با نیروی بدن استخراج می کند، سپس با ابزار ابتدایی مانند اره دستی و تیشه، ظروف اهالی جنوبی مثل سنگ نان پزی و هاون درست و با فروختن آنها امرار معاش می کند. او دختری دارد که از خیلی مردان قویتر است و او هم دنیایی دارد.  

کد مطلب 4732994
زهرا منصوری

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