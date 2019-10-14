عجز رسانه های دشمن دربایکوت خبری اربعین/پیام عاشورا جهانی شده است

حجت الاسلام صفر قربان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال علی رغم شیطنت آمریکایی ها، آل سعود، صهیونیست ها و رسانه های بین المللی که در صدد تحریم اربعین بودند، آئین اربعین به لحاظ موج جمعیت فوق‌ العاده است و این توطئه ها را خنثی کرد.

وی ادامه داد: حضور جمعیت ایرانی و عراقی در اربعین امسال اختلافات را از میان برداشت و موضوع اصلی امام حسین (ع)، اتحاد و اهل بیت (ع) بود که توطئه های دشمن را خنثی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: حضور زائران غیر ایرانی و غیر عراقی در اربعین امسال چشمگیر تر از سال های گذشته بوده و حضور پر رنگ افراد غیرعراقی و غیر ایرانی خود در مسیر پیاده روی عظمت آفرین است و جامعیت اهل البیتی را رقم زده و توطئه دشمنان که در صدد از میان برداشتن وحدت جهان تشیع و اسلام بوده اند، را خنثی کرد.

وی بیان داشت: امسال اربعین از جهت سیاسی امنیت آور بود و در واقع اسلام هراسی و اسلام ستیزی را خنثی کرد، چرا که اسلام خشونتی ندارد و کاملا با روال منطقی بستر می سازد و دعوت می کند. با وجود مساله تحریم نزدیک به سه میلیون نفر از مردم کشور در نهایت آرامش برای اربعین ثبت نام و از آن طرف مردم عراق نیز در پیاده روی اربعین شرکت می کنند و این مهم نشان می دهد این مرکز ثقل جامعیت کربلا، نجف و مرزها در یک امنیت قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: امسال تمامی زائران اربعین در مقابل رسانه های غربی که در بایکوت خبری نسبت به اربعین به سر می برند، در تلاش برای انتقال پیام امام حسین (ع) به جهانیان هستند.

حجت الاسلام قربان پور اظهار کرد: در استان مرکزی علی رغم مشکلات اقتصادی موکب های داخل استان فعال تر از سال های گذشته می باشند و بیش از ۲۱ موکب خدمت رسانی به زائران اربعین در داخل استان فعال است.

وی افزود: با توجه به بازدیدی که از موکب های سطح شهر اراک صورت گرفت، موکب داران روزانه چند هزار وعده غذایی توزیع می کنند و علاوه بر آن به انجام کارهای فرهنگی نیز مشغول هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: موکب ها بسترسازی خوب و میزبانی ارزشمندی از زائران اربعین انجام داده اند و پیوند مستحکمی بین مسئولان و موکب داران برقرار است.

حجت الاسلام قربان پور گفت: پیاده روی جاماندگان اربعین از شهر اراک تا امامزاده محمد عابد انجام می شود و در اکثر امامزاده های شهرستان های دیگر مراسم اربعین در حال برگزاری است.

وی افزود: در تلاش هستیم مراسم اربعین در سطح استان با شکوه هرچه تمام برگزار شود و بستر کار فراهم است. با توجه به بازگشت زائران اربعین در مسیر برگشت نیز باید به آن ها کمک شود تا با مشکلی مواجه نباشند.