  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

شکارچی غیر مجاز کبک دستگیر شد

شکارچی غیر مجاز کبک دستگیر شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه، از دستگیری متخلف شکار غیر مجاز کبک در این شهرستان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت شهرستان فیروزکوه روز گذشته حین گشت وکنترل منطقه آزاد شکارگاه شن دره، به یک نفرشکارچی غیر مجاز برخورد  و نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی با بیان اینکه از متخلف تعداد چهار قطعه لاشه کبک، یک قبضه سلاح کمرشکن و تعداد پنج تیر فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد، افزود: این شکارچی  پس از پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست و تکمیل پرونده به مرجع قضایی شهرستان معرفی شد.

فیروزنیا تصریح کرد: در سال جاری تاکنون دستورالعملی برای شکار پرنده در سطح استان تهران ابلاغ نشده است و درصورت مشاهده هرگونه شکار پرنده در مناطق تحت مدیریت و استحفاظی با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

دوستداران و همیاران محیط زیست می توانند هرگونه تخلف شکار و صید در حوزه استان تهران را به اداره محیط زیست شهرستان مرتبط و یا فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران به شماره تماس ۷۷۳۵۹۵۶۴ اعلام کنند.

کد مطلب 4746179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها