شکارچی غیر مجاز کبک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت شهرستان فیروزکوه روز گذشته حین گشت وکنترل منطقه آزاد شکارگاه شن دره، به یک نفرشکارچی غیر مجاز برخورد و نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی با بیان اینکه از متخلف تعداد چهار قطعه لاشه کبک، یک قبضه سلاح کمرشکن و تعداد پنج تیر فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد، افزود: این شکارچی پس از پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست و تکمیل پرونده به مرجع قضایی شهرستان معرفی شد.

فیروزنیا تصریح کرد: در سال جاری تاکنون دستورالعملی برای شکار پرنده در سطح استان تهران ابلاغ نشده است و درصورت مشاهده هرگونه شکار پرنده در مناطق تحت مدیریت و استحفاظی با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

دوستداران و همیاران محیط زیست می توانند هرگونه تخلف شکار و صید در حوزه استان تهران را به اداره محیط زیست شهرستان مرتبط و یا فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران به شماره تماس ۷۷۳۵۹۵۶۴ اعلام کنند.