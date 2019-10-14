علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری منطقه دو کرمان برای جلوگیری از مشکلات آب گرفتگی معابر در فصل نزولات آسمانی و جاری شدن رواناب در خیابانها، اقدامات موثری انجام داده است.
سعیدی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا، از تداوم عملیات جدولگذاری در برخی معابر منطقه به منظور بهسازی معابر، بازسازی و اصلاح جداول فرسوده و همچنین بهبود وضعیت جمعآوری و مهار آبهای سطحی خبر داد.
وی با اشاره به اجرای عملیات جدولگذاری در بلوارهای غدیر یک، غدیر دو، غدیر سه، بلوار پارسیان، کوچه ۵۵ بلوار جمهوری و خیابان بقیه الله، افزود: عملیات یاد شده با هدف ترمیم و ساماندهی وضعیت جداول و در راستای ساماندهی آبهای سطحی توسط معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه انجام شد.
شهردار منطقه دو کرمان با اشاره به اتمام عملیات جدولگذاری رفیوژ وسط بلوار هوانیروز، بلوار امام رضا (ع) و بلوار شهید ستاری، تصریح کرد: عملیات یاد شده با هدف زیباسازی فضاهای شهری، مناسب سازی پیادهروها و جلب رضایت شهروندان انجام شد.
سعیدی همچنین از لایروبی ۳۵ هزارمتر طول کانال و جویهای سطح منطقه خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل بارشهای پاییزی، پروژه لایروبی جویها و کانالهای سطح منطقه با هدف رفع آب گرفتگی معابر و ساماندهی آبهای سطحی ناشی از بارندگی انجام شد.
وی با بیان اینکه تاکنون لایروبی جوی و کانالهای بلوار آزادگان، بلوار شیراز، بلوار جمهوری، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی، بلوار هاشمی رفسنجانی، بلوار غدیر یک، غدیر دو، غدیر سه، بزرگراه شمالی و خیابانهای لاله شمالی، زنبق، ۲۴ آذر، شهید همتی فر و شهید علی ضیاء انجام شده است، تصریح کرد: لایروبی مابقی معابر نیز در حال انجام است.
شهردار منطقه دو کرمان با انتقاد از عدم رعایت نظافت از سوی برخی شهروندان و کسبه که به سبب تخلیه پسماند و زباله در معابر و کانالهای آب سبب بروز مشکلات عدیدهای میشوند، تصریح کرد: از شهروندان و کسبه درخواست میشود برای جلوگیری از بروز آبگرفتگی خیابانها و بوی نامطبوع جویها، از ریختن زباله در معابر، به ویژه کانالهای آب خودداری کرده و شهرداری را در نظافت، آبادانی و زیباسازی شهر یاری کنند.
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